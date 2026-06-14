Người hâm mộ nói gì khi Brazil để Morocco cầm hòa

Màn trình diễn ấn tượng của Morocco khiến nhiều người hâm mộ cho rằng Brazil may mắn giữ lại 1 điểm ở trận ra quân bảng C World Cup 2026 sáng 14/6.

Brazil tỏ ra thiếu sắc bén và bản lĩnh.

Trận hòa 1-1 giữa Brazil và Morocco tại bảng C World Cup 2026 nhanh chóng tạo nên nhiều cuộc tranh luận trên mạng xã hội X và Reddit. Tuy nhiên, thay vì chỉ trích Brazil, phần lớn ý kiến lại dành sự ngưỡng mộ cho những gì đại diện châu Phi thể hiện.

Nhiều người hâm mộ thừa nhận họ bước vào trận đấu với niềm tin Brazil sẽ giành chiến thắng. Tuy nhiên, diễn biến trên sân khiến không ít CĐV phải thay đổi quan điểm.

“Tôi nghĩ Brazil sẽ thắng, nhưng Morocco mạnh hơn nhiều so với dự đoán”, một tài khoản bình luận. Ý kiến này nhanh chóng nhận được sự đồng tình khi Morocco chơi ngang ngửa với đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới trong phần lớn thời gian trận đấu.

Brazil có thể đã phải trả giá nếu Alisson Becker không có pha thi đấu quả cảm và cuối trận.

Theo đánh giá của người hâm mộ, Morocco không hề tiếp cận trận đấu với tâm thế của đội cửa dưới. Đại diện Bắc Phi sẵn sàng tranh chấp, gây áp lực và tổ chức tấn công mỗi khi có cơ hội. Thậm chí, ở nhiều thời điểm, Morocco còn kiểm soát bóng tốt hơn và tạo cảm giác chủ động hơn Brazil.

“Morocco không hề sợ Brazil. Họ thi đấu với sự tự tin của một đội bóng lớn”, một CĐV chia sẻ trên Reddit.

Nhiều bình luận đặc biệt ấn tượng với cách Morocco triển khai thế trận. Đội bóng của HLV Walid Regragui giữ cự ly đội hình hợp lý, khóa chặt khu vực trung tuyến và buộc Brazil phải đưa bóng ra biên. Các cầu thủ như Achraf Hakimi, Bouaddi hay El Khannouss được nhắc đến nhiều nhờ khả năng giữ bóng và đưa đội nhà thoát pressing hiệu quả.

Một người hâm mộ viết: “Thứ gây ấn tượng nhất là sự kỷ luật trong cách Morocco vận hành lối chơi. Họ không chỉ phòng ngự tốt mà còn biết cách kiểm soát trận đấu”.

Sau trận đấu, nhiều ý kiến cho rằng Morocco không còn là hiện tượng của World Cup 2022. Hành trình vào bán kết tại Qatar được xem là nền tảng để đội bóng này tiếp tục phát triển và trở thành đối thủ đáng gờm của mọi ông lớn.

“World Cup 2022 không phải khoảnh khắc bùng nổ nhất thời. Morocco giờ đã thuộc nhóm đội tuyển có thể cạnh tranh sòng phẳng với bất kỳ ai”, một tài khoản bình luận.

Ngay cả khi Brazil tìm được bàn gỡ hòa, Morocco vẫn duy trì cách chơi bình tĩnh và không từ bỏ kế hoạch đã chuẩn bị. Thậm chí họ còn có cơ hội định đoạt trận đấu nếu Alisson Becker không có pha cứu thua xuất sắc giữ lại 1 điểm cho ''Selecao''.

Điều đó càng khiến người hâm mộ tin rằng đại diện châu Phi đủ khả năng tiến sâu tại World Cup 2026.

Sau tiếng còi mãn cuộc, cảm xúc nổi bật trên mạng xã hội không phải là sự thất vọng dành cho Brazil, mà là sự thừa nhận dành cho Morocco. Với nhiều CĐV, đội bóng Bắc Phi đã vượt qua vị thế của một “ngựa ô” để trở thành ứng viên có thể gây khó khăn cho bất kỳ đối thủ nào tại giải đấu.