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Thể thao

CĐV phát cuồng sau màn hủy diệt của tuyển Mỹ

  • Thứ bảy, 13/6/2026 10:35 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chiến thắng 4-1 trước Paraguay ở trận ra quân World Cup 2026 khiến MXH Mỹ bùng nổ, người hâm mộ ca ngợi đây là màn trình diễn hay nhất của tuyển quốc gia nước này nhiều năm qua.

Màn khởi đầu ấn tượng của Tuyển Mỹ.

Chiến thắng 4-1 của tuyển Mỹ trước Paraguay hôm 13/6 không chỉ giúp đội chủ nhà chiếm lợi thế lớn ở bảng D World Cup 2026 mà còn tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, hàng nghìn bình luận xuất hiện trên Twitter (X), phần lớn dành lời khen cho lối chơi tấn công tốc độ và đầy năng lượng mà thầy trò HLV Mauricio Pochettino thể hiện tại sân SoFi.

Một tài khoản viết: "Màn trình diễn tuyệt vời, thứ bóng đá hào phóng mà Mỹ đem lại là điều đã lâu chúng ta không được thấy". Bình luận này nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ nhiều người hâm mộ. Không ít CĐV cho rằng tuyển Mỹ lần đầu tiên chơi bóng với tâm thế của một ứng viên thực thụ tại World Cup thay vì chỉ cố gắng cạnh tranh vé đi tiếp.

My, World Cup 2026 anh 1

CĐV Mỹ có quyền hy vọng về việc đội tuyển của họ sẽ vào sâu tại World Cup 2026.

"Tôi chưa từng thấy tuyển Mỹ chơi hay như thế ở World Cup", một tài khoản khác nhận xét. Trong khi đó, nhiều người nhắc đến ảnh hưởng của HLV Mauricio Pochettino sau chưa đầy một năm nắm quyền.

Một trong những chủ đề được bàn luận nhiều nhất là sự thay đổi của bóng đá Mỹ sau hơn ba thập niên. Tài khoản có tên Soccer Archive viết: "Đội tuyển Mỹ thật sự đã thay đổi và tiến bộ rất nhiều nếu so với hình ảnh họ năm 1994".

Nhận định này phản ánh cảm xúc chung của nhiều CĐV lớn tuổi. Tại World Cup 1994, Mỹ gây bất ngờ khi vào vòng 1/8 trên sân nhà nhưng vẫn bị xem là đội bóng có nền tảng kỹ thuật hạn chế. Sau 32 năm, đội tuyển xứ cờ hoa sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải hàng đầu châu Âu như Christian Pulisic, Weston McKennie hay Folarin Balogun.

Màn trình diễn trước Paraguay cũng khiến nhiều người liên tưởng đến những đội tuyển Mỹ giàu sức tấn công trong lịch sử. Trên Reddit và Twitter, các cụm từ như "Poch effect", "best performance in my lifetime" hay "world-class attack" xuất hiện dày đặc.

World Cup 2026 mới chỉ bắt đầu, nhưng tuyển Mỹ đã tạo ra một trong những màn trình diễn giải trí nhất từ đầu giải. Với cách chơi tốc độ, trực diện và đầy tự tin, đội chủ nhà đang mang đến sự phấn khích cho chính những người từng hoài nghi về họ.

IShowSpeed bùng nổ trên khán đài World Cup 2026 Màn ăn mừng của streamer YouTuber này nhanh chóng trở nên viral trên các trang mạng xã hội như Twitter, Instagram sau chiến thắng 4-1 của Mỹ trước Paraguay sáng 13/6.

Pulisic phiên bản 60 triệu bảng xuất hiện

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Thái Viên

Mỹ World Cup 2026 David Beckham Tuyển Mỹ Paraguay

  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

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