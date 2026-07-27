Dzeko gây ngỡ ngàng ở tuổi 40

Edin Dzeko tiếp tục gắn bó với Schalke 04 sau khi đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng thêm một năm, kéo dài đến tháng 6/2027.

Dzeko ở lại Schalke.

Theo nhà báo Fabrizio Romano, Dzeko đã từ chối hàng loạt đề nghị hấp dẫn từ Serie A, MLS cũng như một số CLB khác tại Đức để tiếp tục đồng hành cùng Schalke trong hành trình chinh chiến ở Bundesliga. Đây được xem là phần thưởng xứng đáng dành cho tiền đạo 40 tuổi sau những đóng góp quan trọng giúp đội bóng vùng Ruhr giành quyền thăng hạng.

Gia nhập Schalke từ Fiorentina vào tháng 1 năm nay, Dzeko nhanh chóng chứng minh giá trị với 6 bàn, góp công lớn đưa đội bóng trở lại sân chơi cao nhất nước Đức. Sau khi cùng tuyển Bosnia và Herzegovina tham dự World Cup 2026, cựu sao Man City từng bỏ ngỏ khả năng ra đi, nhưng cuối cùng đã quyết định tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Veltins-Arena.

Dzeko không xa lạ gì với Bundesliga. Anh từng cùng Wolfsburg vô địch giải đấu mùa 2008/09 trước khi giành danh hiệu Vua phá lưới một năm sau đó. Trong sự nghiệp lẫy lừng, tiền đạo sinh năm 1986 còn khoác áo nhiều đội bóng lớn như Man City, AS Roma, Inter Milan và Fenerbahce.

Bên cạnh việc giữ chân Dzeko, Schalke cũng tăng cường lực lượng bằng bản hợp đồng với hậu vệ Robin Gosens. Đội bóng sẽ khởi đầu mùa giải 2026/27 bằng trận đấu tại Cúp Quốc gia Đức gặp Hallescher vào ngày 24/8, trước khi bước vào vòng mở màn Bundesliga trên sân của Augsburg 6 ngày sau.

Highlights Mỹ 2-0 Bosnia & Herzegovina Sáng 2/7, đội chủ nhà Mỹ xuất sắc đánh bại Bosnia & Herzegovina 2-0 trong thế thiếu người để ghi tên mình vào vòng 16 đội World Cup 2026.