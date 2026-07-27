Vì sao Real Madrid cần bán gấp Vinicius trong hè này?

Thương vụ Arsenal theo đuổi Vinicius từng được xem là điều viển vông, nhưng những diễn biến mới tại Real Madrid đang khiến kịch bản này trở nên thực tế hơn bao giờ hết.

Vinicius từng là biểu tượng của Real Madrid.

Real Madrid từng xây dựng cả một kỷ nguyên mới quanh Vinicius Jr. Sau những bàn thắng quyết định ở hai trận chung kết Champions League 2022 và 2024, cầu thủ người Brazil được xem là gương mặt kế thừa Cristiano Ronaldo để dẫn dắt đội bóng Hoàng gia.

Vinicius đã trở thành "quả bom nổ chậm" ở Bernabeu

Nhưng sự xuất hiện của Kylian Mbappe khiến mọi sự đảo lộn. Real Madrid sở hữu hai siêu sao đều muốn trở thành trung tâm của hàng công. Vấn đề là cả hai cùng thích hoạt động ở hành lang trái, đều cần nhiều khoảng trống để bứt tốc và đều không nổi tiếng bởi khả năng hỗ trợ phòng ngự. Kết quả là hệ thống chiến thuật của Real Madrid liên tục mất cân bằng.

Carlo Ancelotti không giải được bài toán ấy. Xabi Alonso cũng thất bại. Hai mùa liên tiếp Real Madrid trắng tay không chỉ vì chất lượng đối thủ, mà còn bởi họ không thể dung hòa hai ngôi sao lớn nhất đội bóng. Điều đáng nói là mâu thuẫn không chỉ tồn tại trên sân.

Sóng ngầm trong quan hệ giữa Vinicius và Mbappe ngày càng căng thẳng. Mbappe được cho là từng quy trách nhiệm cho Vinicius trong việc làm suy giảm quyền lực của Xabi Alonso, đặc biệt sau phản ứng công khai của cầu thủ Brazil khi bị thay ra ở trận El Clasico đầu mùa. Hình ảnh một ngôi sao thể hiện thái độ với HLV ngay trước hàng chục nghìn khán giả đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của ban huấn luyện.

Không chỉ vậy, Vinicius còn nhiều lần khiến Real Madrid rơi vào những tranh cãi không đáng có. Từ những màn phản ứng trọng tài, va chạm với đối thủ, ăn mừng gây tranh cãi cho đến những hành động thiếu kiềm chế ở các trận đấu lớn, anh ngày càng trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận gây tổn hại cho hình ảnh của đội bóng Hoàng gia.

Nếu Mbappe đã được lựa chọn là gương mặt đại diện cho kỷ nguyên mới, việc tiếp tục giữ Vinicius chỉ khiến Real Madrid kéo dài một bài toán mà suốt hai năm qua họ chưa từng tìm ra lời giải. Nếu không thể giải được một bài toán thì tốt nhất là bỏ nó đi.

Vinicius và Mbappe đang giẫm chân lên nhau.

Mourinho không giữ, Real Madrid cũng phát đi tín hiệu sẵn sàng chia tay

Điều đáng chú ý là bài toán Vinicius còn khó giải vì các biến số tài chính Cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng gần như đóng băng suốt một năm qua. Vinicius muốn mức lương tiệm cận Mbappe cùng khoản thưởng trung thành rất lớn, trong khi Real Madrid không muốn phá vỡ cấu trúc tài chính mà họ luôn duy trì nhiều năm qua.

Việc hợp đồng chỉ còn một mùa giải cũng đặt ban lãnh đạo trước lựa chọn rõ ràng: hoặc bán ngay khi cầu thủ còn giá trị rất cao, hoặc đối mặt nguy cơ mất trắng trong tương lai. Quan trọng hơn, Jose Mourinho dường như không có ý định biến Vinicius thành trung tâm của dự án mới.

Dù đánh giá rất cao tài năng của cầu thủ người Brazil, Mourinho cũng hiểu rằng việc chia tay anh sẽ giúp đội bóng giải quyết bài toán chiến thuật kéo dài nhiều mùa giải. Với kinh nghiệm từng mạnh dạn loại bỏ những công thần như Raul hay Guti trong nhiệm kỳ đầu ở Bernabeu để tái thiết đội bóng, "Người đặc biệt" chưa bao giờ ngại đưa ra các quyết định khó khăn nếu điều đó giúp tập thể vận hành hiệu quả hơn.

Mối quan hệ giữa Mourinho và Vinicius cũng không thực sự suôn sẻ sau vụ việc phân biệt chủng tộc ở Champions League mùa trước. Khi Vinicius tố cáo bị cầu thủ Benfica lăng mạ, Mourinho chỉ trích cách ăn mừng của anh. Dù bất đồng này chưa đến mức không thể hàn gắn, nó cho thấy Vinicius không phải mẫu cầu thủ mà Mourinho sẵn sàng bảo vệ bằng mọi giá.

Nếu Arsenal thực sự đưa ra lời đề nghị đủ hấp dẫn, Real Madrid sẽ đứng trước cơ hội giải quyết cùng lúc nhiều vấn đề: thu về khoản tiền lớn trước khi hợp đồng mất giá, chấm dứt cuộc cạnh tranh vị trí giữa hai siêu sao, giảm áp lực quỹ lương và trao toàn bộ hàng công cho Mbappe. Quan trọng hơn, họ có thể xây dựng lại một phòng thay đồ ổn định hơn, nơi không còn những cái tôi quá lớn liên tục va chạm.

Bán Vinicius chắc chắn sẽ khiến nhiều CĐV tiếc nuối, bởi anh từng là người hùng của những đêm Champions League huyền diệu. Nhưng bóng đá đỉnh cao luôn hướng về tương lai chứ không sống bằng ký ức. Và ở thời điểm này, để Vinicius sang Arsenal có lẽ không phải là một sự hy sinh, mà là một quyết định mang lại nhiều lợi ích hơn cho Real Madrid.

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