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Thể thao

Xác định 'số hai' của Mourinho ở Real Madrid

  • Thứ hai, 15/6/2026 06:28 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Jose Mourinho chính thức bổ nhiệm cựu tiền vệ Sami Khedira vào vai trò trợ lý thân thiết, hoàn thiện bộ khung ban huấn luyện Real Madrid.

Jose Mourinho đưa Sami Khedira vào ban huấn luyện Real Madrid.

Mourinho chính thức hoàn tất việc xây dựng đội ngũ trợ lý cho nhiệm kỳ mới của ông tại Real Madrid. Gương mặt được chọn cho vai trò trợ lý thân cận, "số hai" của Mourinho, là Sami Khedira, người từng khoác áo "Los Blancos" khi còn là cầu thủ ở giai đoạn 2010-2015.

Sự hiện diện của Khedira nhằm đảm bảo tính kết nối giữa huấn luyện viên trưởng và bản sắc câu lạc bộ, tương tự vai trò Aitor Karanka từng giữ trong nhiệm kỳ đầu tiên của "Người đặc biệt". Quyết định này cũng dập tắt mọi đồn đoán xoay quanh các ứng viên tiềm năng khác. Cựu trung vệ Pepe từng được xem là lựa chọn hàng đầu, tuy nhiên ông chính thức lên tiếng bác bỏ thông tin này sau một trận đấu từ thiện gần đây.

Khedira, người từng tích lũy kinh nghiệm làm bình luận viên và hoàn tất các chứng chỉ huấn luyện chuyên nghiệp sau khi giải nghệ năm 2021, nhanh chóng chấp nhận lời mời trở lại Bernabeu cùng ông thầy cũ.

Trong sự nghiệp cầu thủ, Khedira là nhân tố quan trọng dưới thời Mourinho và sau này là Carlo Ancelotti. Suốt 5 mùa giải tại Madrid, ông chinh phục 7 danh hiệu lớn, nổi bật là chức vô địch Champions League 2013/14 và La Liga 2011/12.

Bên cạnh Khedira, ban huấn luyện mới của Real Madrid còn có sự góp mặt của Joao Tralhao và Pedro Machado, những trợ lý thân tín được Mourinho tin tưởng tuyệt đối. Ban huấn luyện mới sẽ bắt đầu triển khai các cuộc họp tại thủ đô Madrid để lên kế hoạch chi tiết cho giai đoạn tiền mùa giải của "Los Blancos".

Nếu Mourinho dẫn dắt Real Madrid, ai mừng ai lo? Không còn là cái tên xa lạ bởi cá tính đặc biệt. Xuyên suốt sự nghiệp, không ít cầu thủ thành công khi đồng hành cùng ông nhưng cũng không ít trở nên mất hút dưới trướng ''Người đặc biệt''.

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Huy Trưởng

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  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

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