Xác định 'số hai' của Mourinho ở Real Madrid

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Jose Mourinho đưa Sami Khedira vào ban huấn luyện Real Madrid.
Mourinho chính thức hoàn tất việc xây dựng đội ngũ trợ lý cho nhiệm kỳ mới của ông tại Real Madrid. Gương mặt được chọn cho vai trò trợ lý thân cận, "số hai" của Mourinho, là Sami Khedira, người từng khoác áo "Los Blancos" khi còn là cầu thủ ở giai đoạn 2010-2015.
Sự hiện diện của Khedira nhằm đảm bảo tính kết nối giữa huấn luyện viên trưởng và bản sắc câu lạc bộ, tương tự vai trò Aitor Karanka từng giữ trong nhiệm kỳ đầu tiên của "Người đặc biệt". Quyết định này cũng dập tắt mọi đồn đoán xoay quanh các ứng viên tiềm năng khác. Cựu trung vệ Pepe từng được xem là lựa chọn hàng đầu, tuy nhiên ông chính thức lên tiếng bác bỏ thông tin này sau một trận đấu từ thiện gần đây.
Cuốn tự truyện “Carlo Ancelotti: Quiet Leadership” xuất bản năm 2016 của Carlo Ancelotti kể về bí quyết làm nên sự nghiệp đứng vững trên đỉnh cao suốt hơn 20 năm của nhà cầm quân người Italy.