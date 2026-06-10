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Thể thao

Mức giá kỷ lục cho Mourinho

  • Thứ tư, 10/6/2026 16:26 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Real Madrid kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 15 triệu euro dành cho Jose Mourinho.

Real tốn số tiền kỷ lục để bổ nhiệm Mourinho.

Trong thông báo gửi tới Ủy ban Thị trường Chứng khoán Bồ Đào Nha (CMVM), Benfica cho biết Real Madrid bày tỏ ý định chiêu mộ Mourinho và sẵn sàng thanh toán toàn bộ khoản phí đền bù. Bản thân nhà cầm quân 63 tuổi cũng đồng ý với lời đề nghị từ đội bóng cũ.

Khoản tiền 15 triệu euro giúp Mourinho trở thành HLV có phí đền bù cao nhất lịch sử Real Madrid. Trên bình diện bóng đá thế giới, chỉ 3 thương vụ HLV đạt giá trị cao hơn. Đó là Julian Nagelsmann chuyển đến Bayern hay Graham Potter và Andre Villas-Boas tới Chelsea.

Thông tin trên xuất hiện chỉ ít ngày sau khi Real Madrid xác nhận chia tay HLV Alvaro Arbeloa sau vỏn vẹn 5 tháng cầm quân. Mùa giải trắng tay cùng những bất đồng trong phòng thay đồ được xem là nguyên nhân chính dẫn đến quyết định thay đổi trên băng ghế chỉ đạo.

Khác với người tiền nhiệm, Mourinho được cho là sẽ nắm quyền lực lớn hơn đáng kể tại Bernabeu. Theo nhiều nguồn tin, trong các cuộc đàm phán với Chủ tịch Florentino Perez, "Người đặc biệt" đưa ra danh sách 10 yêu cầu nhằm phục vụ kế hoạch tái thiết đội bóng.

Việc Mourinho trở lại thực chất được Perez hé lộ từ trước trong chiến dịch tái tranh cử chức Chủ tịch Real Madrid. Sau khi giành chiến thắng với 65% số phiếu bầu, ông nhanh chóng xúc tiến những bước cuối cùng để đưa chiến lược gia đồng hương trở lại sân Bernabeu.

Sự trở lại của Mourinho được kỳ vọng sẽ mở ra chương mới cho Real Madrid sau mùa giải thất vọng. Với cá tính mạnh mẽ, kinh nghiệm dày dạn cùng vị thế đặc biệt trong lòng người hâm mộ, "Người đặc biệt" đang đứng trước cơ hội viết tiếp lịch sử tại Bernabeu.

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Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Mourinho Mourinho Mourinho

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

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