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Thể thao

Mourinho bắt đầu 'cuộc thanh trừng' ở Real Madrid

  • Thứ tư, 10/6/2026 08:30 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Gonzalo Garcia cùng Franco Mastantuono có thể trở thành những cái tên đầu tiên phải "hy sinh" trong kế hoạch tái thiết của Jose Mourinho tại Real Madrid.

Mourinho mạnh tay thanh lọc đội hình Real Madrid.

Sau khi Florentino Perez tái đắc cử chức chủ tịch Real Madrid với 65% số phiếu bầu, Mourinho cũng được xác nhận sẽ trở lại sân Bernabeu bằng bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha được giao nhiệm vụ đưa Real Madrid trở lại đỉnh cao sau mùa giải trắng tay đầy thất vọng.

Dù chưa chính thức ra mắt, Mourinho sớm bắt tay vào việc cải tổ đội hình. Bên cạnh các mục tiêu chuyển nhượng như Ibrahima Konate hay Denzel Dumfries, Real Madrid cũng sẵn sàng chia tay một số cầu thủ để tạo không gian cho lực lượng mới.

Theo El Debate, Gonzalo Garcia và Franco Mastantuono là hai cái tên đang đối diện tương lai bất định. Tuy nhiên, Mourinho chỉ đồng ý để họ ra đi nếu Real Madrid được cài điều khoản mua lại trong mọi thỏa thuận chuyển nhượng.

Đây là chiến lược quen thuộc của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trong nhiều năm qua. Ban lãnh đạo Real vẫn đánh giá rất cao tiềm năng của Garcia và Mastantuono, đồng thời tin rằng cả hai có thể trở lại Bernabeu trong tương lai sau khi tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu.

Real Madrid được cho là sẵn sàng xem xét cả phương án cho mượn lẫn bán đứt đối với bộ đôi kể trên, miễn là điều khoản mua lại được đưa vào hợp đồng.

Ngoài kế hoạch nhân sự, Mourinho còn muốn tái hợp với huyền thoại Pepe. Theo nhà báo Ramon Alvarez, cựu trung vệ người Bồ Đào Nha đang ở rất gần vị trí trong ban huấn luyện mới của Real Madrid.

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Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Mourinho Mourinho Mourinho

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

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