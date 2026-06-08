MU nhận gáo nước lạnh vụ Tchouameni

MU gặp trở ngại lớn trong nỗ lực nâng cấp tuyến giữa khi HLV Jose Mourinho dường như đã yêu cầu Real Madrid giữ chân Aurelien Tchouameni bằng mọi giá.

MU khả năng khó chiêu mộ Tchouameni.

Tiền vệ người Pháp nằm trong danh sách mục tiêu hàng đầu của MU sau mùa giải thất vọng với Real Madrid. Với đẳng cấp được khẳng định ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia, Tchouameni được xem là mảnh ghép lý tưởng cho cuộc tái thiết của đội chủ sân Old Trafford.

Tuy nhiên, kế hoạch đó đứng trước trở ngại lớn mang tên Mourinho khi ông chuẩn bị trở lại Bernabeu. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha không muốn chia tay bất kỳ trụ cột nào ở hàng tiền vệ. Theo AS, Mourinho đánh giá rất cao vai trò của Tchouameni và coi anh là nhân tố quan trọng trong dự án mới của Real.

Động thái trên giáng đòn mạnh vào tham vọng của MU. Trước đó, đội chủ sân Old Trafford được cho là theo dõi sát sao tình hình của Tchouameni khi anh chỉ còn hai năm giao kèo với Real Madrid. Ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" tin đây có thể là thời điểm thích hợp để tiếp cận ngôi sao 26 tuổi.

Tchouameni sở hữu thành tích ấn tượng với chức vô địch Champions League cùng Real Madrid năm 2024 và đá chính trận chung kết World Cup 2022 cùng tuyển Pháp. MU thực tế từng có cơ hội chiêu mộ anh từ AS Monaco vào năm 2021 nhưng bỏ lỡ vì ưu tiên theo đuổi Declan Rice.

Trong bối cảnh Casemiro rời đội, tuyến giữa MU trở nên mỏng hơn khi chỉ còn Manuel Ugarte và Kobbie Mainoo là những tiền vệ trung tâm giàu kinh nghiệm. Đội bóng đang đẩy mạnh tìm kiếm thêm ít nhất hai tân binh cho khu vực này.

Ngoài Tchouameni, MU cũng theo dõi hàng loạt cái tên nổi bật như Elliot Anderson, Carlos Baleba, Sandro Tonali, Adam Wharton, Alex Scott và Mateus Fernandes. Trong số đó, Anderson được đánh giá là mục tiêu ưu tiên dù Man City là đội chiếm ưu thế trong cuộc đua giành chữ ký tiền vệ của Nottingham Forest.

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