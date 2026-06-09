Mourinho muốn Perez phá két vì ngôi sao Premier League

Ngay sau khi Florentino Perez tái đắc cử chủ tịch, Jose Mourinho được xác nhận sẽ trở lại dẫn dắt Real Madrid với ưu tiên hàng đầu là chiêu mộ trung vệ Micky van de Ven.

Mourinho có kế hoạch lớn với Real Madrid.

Theo Defensa Central , nhà cầm quân 63 tuổi đánh giá trung vệ thuộc biên chế Tottenham là nhân tố hoàn hảo, đáp ứng mọi tiêu chuẩn khắt khe để tái thiết hàng thủ. Một nguồn tin thân cận khẳng định "Los Blancos" sẵn sàng kích hoạt thương vụ này nhằm thực hiện tuyên bố về một kỷ nguyên mới tại Bernabeu.

Kế hoạch chiêu mộ Van de Ven diễn ra ngay sau khi Perez tái đắc cử chủ tịch Real Madrid. "Người đặc biệt" trở lại trong bối cảnh đội bóng vừa trải qua một mùa giải trắng tay và nội bộ rạn nứt nghiêm trọng sau nhiều vụ va chạm trong phòng thay đồ.

Tuy nhiên, mức giá để sở hữu chữ ký của tuyển thủ người Hà Lan không hề rẻ. Tottenham có thể yêu cầu con số vượt quá 75 triệu bảng để giải phóng hợp đồng của ngôi sao 25 tuổi.

Dù xuất hiện thông tin cho rằng Van de Ven muốn rời London, thực tế anh vẫn còn 3 năm hợp đồng với "Gà trống". Kể từ khi cập bến Spurs từ Wolfsburg với giá 34,5 triệu bảng năm 2023, cầu thủ này nhanh chóng trở thành một trong những trung vệ đáng chú ý nhất Premier League.

Hiện tại, hậu vệ sinh năm 2001 cùng Hà Lan chuẩn bị cho World Cup 2026. "Cơn lốc màu da cam" nằm ở bảng F cùng Thụy Điển, Nhật Bản và Tunisia.

Nếu Mourinho dẫn dắt Real Madrid, ai mừng ai lo? Không còn là cái tên xa lạ bởi cá tính đặc biệt. Xuyên suốt sự nghiệp, không ít cầu thủ thành công khi đồng hành cùng ông nhưng cũng không ít trở nên mất hút dưới trướng ''Người đặc biệt''.