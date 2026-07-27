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Thể thao

Anh mất suất đặc cách dự EURO 2028 dù là chủ nhà

  • Thứ hai, 27/7/2026 08:00 (GMT+7)
  • 13 phút trước

Dù đăng cai EURO 2028, tuyển Anh vẫn phải tham dự vòng loại thay vì nghiễm nhiên có vé dự giải như thông lệ của nhiều đội chủ nhà.

Anh vẫn thi đấu vòng loại dù là chủ nhà của EURO 2028. Ảnh: Reuters.

Theo thông lệ, các đội chủ nhà thường được đặc cách không cần thi đấu vòng loại. Mỹ, Canada và Mexico đều nhận suất trực tiếp tại World Cup 2026 nhờ vai trò đăng cai giải đấu. Ở World Cup 2030, tình hình cũng tương tự khi Argentina, Uruguay và Paraguay đều được đảm bảo góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, dù mỗi quốc gia chỉ tổ chức một trận đấu trong lễ kỷ niệm 100 năm World Cup.

Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) đã thay đổi quy định với EURO 2028. Anh sẽ phải bước vào vòng loại cùng 50 đội tuyển khác của châu Âu. UEFA chia các đội thành 12 bảng đấu gồm 4 hoặc 5 đội. Các đội đầu bảng cùng 8 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành vé trực tiếp.

Ban tổ chức EURO 2028 dành 24 suất tham dự vòng chung kết. Trong đó, hai suất được giữ lại cho các đội chủ nhà nếu không thể vượt qua vòng loại.

Điều này đồng nghĩa Anh gần như chắc chắn vẫn góp mặt tại giải đấu, bởi họ đang nằm trong nhóm những đội tuyển mạnh nhất thế giới. Tuy nhiên, nếu không thể giành vé bằng thành tích trên sân cỏ, đó sẽ là cú sốc lớn với đội bóng từng vào chung kết EURO 2024 và vừa lọt tới bán kết World Cup 2026.

EURO 2028 sẽ được tổ chức tại nhiều sân vận động lớn ở Anh, Scotland, Wales và Ireland, gồm Wembley, Tottenham Hotspur Stadium, Etihad Stadium, Hill Dickinson Stadium, St James’ Park và Villa Park.

Sự khác biệt này càng gây chú ý trong bối cảnh Argentina đang nhận nhiều chỉ trích vì được hưởng đặc quyền dự World Cup 2030 chỉ sau một trận đấu trên sân nhà. Nhiều người hâm mộ cho rằng sự đối lập trong cách trao suất đặc cách khiến bóng đá quốc tế xuất hiện những tranh luận về tính công bằng.

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Đào Trần

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