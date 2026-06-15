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Thể thao

Real Madrid đón tân binh thứ 4

  • Thứ hai, 15/6/2026 18:15 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Real Madrid tiếp tục khuấy động thị trường chuyển nhượng mùa hè khi chính thức công bố bản hợp đồng mang tên Marc Cucurella từ Chelsea.

Cucurella chính thức gia nhập Real Madrid.

Cucurella trở thành tân binh thứ 4 cập bến sân Santiago Bernabeu dưới triều đại mới của HLV Jose Mourinho. Trước đó, "Los Blancos" đã hoàn tất việc chiêu mộ trung vệ Ibrahima Konate và tiền vệ Bernardo Silva theo dạng tự do, đồng thời chi 25 triệu euro phá vỡ hợp đồng của Denzel Dumfries với Inter Milan.

Trong thông báo được phát đi trên trang chủ, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha xác nhận đạt thỏa thuận với Chelsea về việc chuyển nhượng Cucurella. Cầu thủ 27 tuổi ký hợp đồng có thời hạn 6 năm, gắn bó với Real Madrid đến tháng 6/2032.

Theo truyền thông châu Âu, thương vụ có tổng giá trị khoảng 60 triệu euro, gồm 5 triệu euro phụ phí. Đây được xem là một trong những hợp đồng đáng chú ý nhất của Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng năm nay, khi đội bóng Tây Ban Nha tiếp tục tăng cường sức mạnh cho hàng phòng ngự.

Cucurella gia nhập Bernabeu sau quãng thời gian thi đấu nổi bật dưới màu áo Chelsea. Sở hữu nền tảng thể lực dồi dào, khả năng lên công về thủ toàn diện cùng sự đa năng ở hành lang cánh trái, tuyển thủ Tây Ban Nha được kỳ vọng sẽ mang đến thêm phương án chất lượng cho hệ thống chiến thuật của Mourinho.

Việc chiêu mộ thành công Cucurella cho thấy quyết tâm rất lớn của Real Madrid trong việc tái thiết đội hình nhằm hướng tới mục tiêu chinh phục mọi đấu trường mùa giải tới. Sau hai mùa liên tiếp trắng tay, "Los Blancos" sẵn sàng lấy lại vị thế dưới thời Jose Mourinho.

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Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

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  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

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