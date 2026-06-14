Real, Bayern đi vào lịch sử World Cup

Sáng 14/6, bàn thắng của Vinicius Junior trong trận hòa 1-1 giữa Brazil và Morocco đưa Real Madrid chạm tới một cột mốc lịch sử của bóng đá thế giới.

Vinicius giúp Real Madrid cân bằng kỷ lục World Cup của Bayern.

Theo thống kê từ Opta, Real Madrid cân bằng thành tích của Bayern Munich để trở thành CLB có các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử các kỳ World Cup. Sau pha lập công của Vinicius tại sân MetLife, tổng số bàn thắng mà những cầu thủ khoác áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha ghi được ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tăng lên con số 79.

Thành tích đó giúp Real Madrid sánh ngang Bayern Munich ở vị trí số một trong danh sách những CLB có đóng góp nhiều bàn thắng nhất cho lịch sử World Cup.

Pha lập công của Vinicius đến ở thời điểm Brazil gặp vô vàn khó khăn trước Morocco. Đại diện châu Phi chơi đầy kỷ luật và khiến Selecao lâm vào thế bám đuổi. Tuy nhiên, ngôi sao của Real Madrid lên tiếng đúng lúc để mang về bàn gỡ hòa quý giá, giữ lại 1 điểm cho đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới.

Đó cũng là minh chứng mới nhất cho tầm ảnh hưởng của các cầu thủ Real Madrid tại sân khấu World Cup. Trong nhiều thập kỷ qua, đội chủ sân Santiago Bernabeu luôn sở hữu hàng loạt ngôi sao hàng đầu thế giới, từ những nhà vô địch như Ronaldo Nazario, Roberto Carlos, Sergio Ramos cho đến thế hệ hiện tại gồm Vinicius Junior, Jude Bellingham hay Kylian Mbappe.

Ở chiều ngược lại, Bayern Munich cũng xây dựng vị thế bằng những chân sút huyền thoại như Gerd Muller, Miroslav Klose, Thomas Muller hay Harry Kane.

Đáng chú ý, World Cup 2026 mới chỉ bắt đầu. Điều đó đồng nghĩa cuộc đua giữa Real Madrid và Bayern Munich chưa ngã ngũ. Với hàng chục ngôi sao đang chinh chiến tại Mỹ, Canada và Mexico, cả hai gã khổng lồ châu Âu đều có cơ hội tiếp tục gia tăng thành tích.

Vinicius lập siêu phẩm gỡ hòa cho Brazil Tình huống dứt điểm kỹ thuật của ngôi sao Real Madrid giúp Brazil cân bằng tỷ số 1-1 trong trận đấu với Morocco thuộc khuôn khổ bảng C World Cup 2026 sáng 14/6.