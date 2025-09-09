MLS treo giò Suarez thêm 3 trận

Giải MLS vừa ra quyết định treo giò tiền đạo Luis Suarez ba trận tại MLS vì vai trò của anh trong vụ ẩu đả giữa Inter Miami và Seattle Sounders sau trận chung kết Leagues Cup.

Suarez bị MLS phạt treo giò 3 trận.

Suarez là tâm điểm của vụ hỗn loạn, khi đầu tiên anh quật tiền vệ Obed Vargas của Sounders vào thế khóa cổ trước khi bị kéo ra. Sau đó, ống kính truyền hình ghi lại cảnh cựu sao Barcelona vừa quát tháo vừa nhổ nước bọt về phía Gene Ramirez, giám đốc an ninh của Sounders.

Đáng chú ý, tiền vệ Sergio Busquets của Inter Miami không bị phạt, dù máy quay ghi lại cảnh anh đưa tay lên mặt Vargas, hành động góp phần làm căng thẳng leo thang bên cạnh Suarez. Án phạt này đồng nghĩa với việc tiền đạo của Inter Miami sẽ vắng mặt trong ba trận sắp tới: làm khách trước Charlotte FC ngày 13/9, tiếp Seattle Sounders trong trận tái đấu ba ngày sau, và đối đầu DC United trên sân nhà ngày 20/9.

Các án phạt từ MLS được xem là nhẹ hơn nhiều so với quyết định từ chính Leagues Cup - giải đấu có quy trình kỷ luật riêng dù đồng tổ chức cùng MLS. Tại đó, Suarez bị treo giò sáu trận, Busquets hai trận, Lenhart năm trận, và hậu vệ Tomás Aviles của Miami thêm ba trận.

Tuy nhiên, khả năng lớn Suarez (38 tuổi) và Busquets (37 tuổi) sẽ không phải thực hiện án phạt Leagues Cup, do hợp đồng của cả hai sẽ hết hạn cuối mùa. Ngược lại, lệnh cấm thi đấu từ MLS buộc Suarez phải nghỉ ba trận then chốt trong giai đoạn Miami đang nỗ lực cải thiện vị trí để giành lợi thế sân nhà ở vòng play-off.

Hiện tại, Inter Miami đứng thứ sáu miền Đông, kém bốn điểm so với nhóm có vé đá sân nhà vòng đầu tiên, và kém mười điểm trong cuộc đua giành Supporters’ Shield.

Án phạt dành cho Suarez được xem là tương đồng với các trường hợp treo giò vì hành vi nhổ nước bọt trước đây tại MLS, dù những tình huống trước thường xảy ra riêng lẻ và ngay trong trận đấu. Ví dụ, Hector Herrera từng bị cấm hai trận vì VAR phát hiện anh nhổ nước bọt vào trọng tài ở trận cuối cùng mùa trước của Houston Dynamo. Năm 2023, Jasper Loffelsend của Real Salt Lake cũng nhận án phạt tương tự.