Suarez nhổ nước bọt vào mặt HLV đối thủ sau khi thua chung kết

  • Thứ hai, 1/9/2025 09:41 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Tiền đạo người Uruguay có hành động mất vệ sinh sau trận thua 0-3 của Inter Miami trước Seattle Sounders vào sáng 1/7.

Suarez nhổ nước bọt vào HLV đối thủ.

Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên trên sân vận động Lumen, cầu thủ Seattle Sounders không ăn mừng chức vô địch Leagues Cup 2025 mà lao vào một cuộc xô xát với đồng nghiệp bên phía Inter Miami.

Trong khi Lionel Messi chỉ đứng ngoài nhìn, Luis Suarez lại phản ứng quyết liệt. Lão tướng người Uruguay tranh cãi với một thành viên ban huấn luyện của đội chủ nhà. Thậm chí, cựu sao Barcelona còn nhổ nước bọt vào mặt của người đàn ông lớn hơn anh nhiều tuổi, bất chấp sự can ngăn từ đồng đội. Với hành động này, chân sút sinh năm 1987 có nguy cơ nhận án phạt nặng.

Trở lại với trận chung kết Leagues Cup 2025, Inter Miami sở hữu dàn sao đẳng cấp thế giới nhưng lại có màn trình diễn nhạt nhòa và để Seattle Sounders chọc thủng lưới đến 3 lần.

Trong ngày phong độ chạm đáy, Lionel Messi bỏ lỡ cơ hội khi đối mặt thủ môn ở đầu hiệp hai, trong khi Sergio Busquets mắc lỗi dẫn trực tiếp đến bàn thua thứ 3.

Đây là thất bại thứ 2 của Inter Miami trong một trận chung kết. Năm 2023, Messi gặp vấn đề về thể lực. Anh ngồi trên khán đài chứng kiến đồng đội gục ngã trước Houston Dynamo ở chung kết US Open.

Messi bỏ lỡ khó tin Sáng 1/9, Lionel Messi không thể ghi bàn khi đối mặt thủ môn trong thất bại 0-3 của Inter Miami trước Seattle Sounders ở chung kết Leagues Cup 2025.

