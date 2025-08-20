Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Suarez muốn giải nghệ cùng Messi

  • Thứ tư, 20/8/2025 12:00 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Luis Suarez cởi mở trong việc gia hạn hợp đồng hiện tại với Inter Miami, nhấn mạnh việc muốn sát cánh cùng bạn thân Lionel Messi trong giai đoạn cuối sự nghiệp.

Suarez đang đối mặt với giai đoạn cuối của sự nghiệp lẫy lừng.

Tiền đạo người Uruguay sắp kết thúc hợp đồng hiện tại với Inter Miami, vốn đáo hạn vào cuối tháng 12/2025. Theo AS, Suarez dè dặt về tương lai của mình, nhưng cũng bày tỏ mong muốn được giải nghệ tại Inter Miami cùng Messi.

Messi hiện chưa ký gia hạn hợp đồng với Inter Miami. Theo The Athletic, mọi dấu hiệu đều cho thấy khả năng siêu sao người Argentina gia hạn với đội bóng của Beckham là rất cao. Nếu Messi ở lại Inter Miami mùa tới, Suarez chắc chắn cũng sẽ gia hạn với CLB của MLS.

Khi được hỏi liệu tương lai của mình có phụ thuộc vào Messi hay không, Suarez thẳng thắn: “Tôi nghĩ cả hai chúng tôi giờ đã trưởng thành và sẽ đưa ra quyết định phù hợp với bản thân, dựa trên điều tốt nhất cho cá nhân. Trong trường hợp của mình, tôi không thể chắc chắn, nhưng tôi rất muốn được giải nghệ cùng Leo, vì chúng tôi đã nói về chuyện này nhiều năm".

"Việc cả hai chúng tôi cùng giải nghệ tại Miami có thể xảy ra. Điều đó khả thi. Nhưng nó cũng phụ thuộc vào việc gia hạn của cả hai, và mỗi người sẽ đưa ra quyết định đúng đắn vào thời điểm thích hợp”, Suarez nhấn mạnh.

Sau khi ghi 20 bàn trong mùa giải MLS 2024, Suarez từng chịu nhiều chỉ trích vì không duy trì được phong độ ấn tượng trong năm 2025. Song, thời gian qua, cựu tiền đạo Liverpool lấy lại phong độ khi ghi 6 bàn và có 10 pha kiến tạo.

