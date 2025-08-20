Neymar bị CĐV chặn đường

Nhóm CĐV trung thành của Santos xâm nhập trung tâm huấn luyện, chỉ trích nặng nề các cầu thủ sau thảm bại 0-6 trước Vasco da Gama.

CĐV Santos xâm nhập trung tâm huấn luyện để phản đối đội bóng.

Sau thất bại lịch sử 0-6 trước Vasco da Gama trong khuôn khổ vòng 20 giải vô địch Brazil Serie A vào rạng sáng 18/8, khoảng 100 cổ động viên (CĐV) thuộc nhóm ultras Santos, đã xâm nhập trung tâm huấn luyện Rei Pelé để bày tỏ sự phẫn nộ.

Theo Globo, các CĐV Santos phá cổng bãi đỗ xe, sử dụng pháo sáng và la hét chỉ trích đội bóng cũng như ban lãnh đạo, đặc biệt nhắm vào ngôi sao lớn Neymar Jr. Họ chặn xe của Neymar và các đồng đội, buông lời công kích các cầu thủ.

Trong một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, thủ lĩnh của nhóm ultras Santos trực tiếp đối đầu với Neymar và các đồng đội, tuyên bố: “Những gì đang diễn ra hôm nay chẳng là gì cả! Tôi nói thật nhé, các người đáng bị ăn tát thẳng vào mặt!”

Câu nói này, được ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội, phản ánh sự giận dữ tột độ của người hâm mộ trước màn trình diễn tệ hại của đội bóng. Neymar, người bật khóc sau trận đấu và gọi đây là “nỗi hổ thẹn lớn nhất” trong sự nghiệp, cùng giám đốc điều hành Alexandre Mattos đối thoại với các CĐV.

Anh cố gắng xoa dịu tình hình: “Chúng tôi đang cố gắng thay đổi mọi thứ, nhưng chúng tôi cần sự ủng hộ”. Tuy nhiên, lời giải thích của Neymar không làm dịu đi sự phẫn nộ. Trước đó, Neymar không kiềm được nước mắt khi đội bóng thời thơ ấu nhận thất bại đáng xấu hổ bậc nhất lịch sử.

Trước hơn hàng vạn khán giả nhà, đội bóng của Neymar bị Vasco da Gama, một ứng viên xuống hạng khác của giải đấu, áp đảo hoàn toàn với 6 bàn không gỡ. Chưa đầy 1 giờ đồng hồ sau trận thua đáng xấu hổ, Santos cũng thông báo sa thải HLV trưởng Cleber Xavier.

Globo bình luận thất bại 0-6 trước Vasco da Gama là "nỗi nhục lớn nhất" trong lịch sử Santos, đẩy đội bóng vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng với nguy cơ xuống hạng cận kề. Santos, hiện đứng thứ 15 với 21 điểm, chỉ hơn vị trí xuống hạng trực tiếp 2 điểm.

