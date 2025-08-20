Ramos có thể rời Mexico

Sergio Ramos không hài lòng khi nhận chỉ trích nặng nề từ giới chuyên môn Mexico vì hàng thủ của Monterrey chơi kém thời gian qua.

Sergio Ramos đã trở thành mục tiêu chỉ trích từ nhiều cơ quan truyền thông Mexico.

Theo El Pais, Ramos hoàn toàn có thể rời Monterrey thời gian tới. Trung vệ này khá bất mãn khi nhận chỉ trích từ giới chuyên môn Mexico. Tại Monterrey, Ramos chỉ ký hợp đồng có thời hạn một năm với tùy chọn gia hạn thêm đến năm 2026. Chính vì thế, Ramos có thể rời CLB Mexico ngay trong thời gian tới nếu anh muốn.

Vợ Ramos cũng khuyên chồng nên sớm rời Mexico, vì gia đình cô không cảm thấy thoải mái với cuộc sống tại đây. Hiện tại, gia đình Ramos vẫn phải sử dụng các biện pháp bảo vệ an ninh đặc biệt tại thành phố Monterrey, nơi có nhiều băng nhóm mafia và buôn ma túy.

Dù Monterrey có khởi đầu tốt ở giai đoạn mở màn Liga MX Apertura 2025, nhiều ý kiến chỉ ra hàng thủ của họ đang là điểm yếu lớn. Monterrey thủng lưới 7 bàn trong 5 vòng đấu đầu tiên, dẫn đến làn sóng chỉ trích nhắm vào Sergio Ramos, người lĩnh xướng hàng thủ.

Ricardo Peláez, cựu cầu thủ Mexico và hiện là chuyên gia phân tích tại ESPN, chỉ trích gay gắt Ramos: “Monterrey cần sự cân bằng. Họ ghi ba bàn nhưng lại thủng lưới hai, ba hoặc bốn bàn. Ramos dường như đến đây để ghi bàn chứ không phải để phòng ngự”.

Nacho Miguélez, nhà báo người Tây Ban Nha, cũng chê Ramos hết thời trên TNT Sports: “Tại sao Ramos lại đến Monterrey, vì cậu ta hết thời. Chỉ những kẻ hết thời mới chơi như vậy". Monterrey đang xếp thứ hai trên bảng xếp hạng Liga MX Apertura 2025, nhưng họ sở hữu hàng thủ khá tệ khi 7 thường xuyên để thủng lưới. Ramos bị chỉ trích rằng tập trung nhiều hơn vào khía cạnh tấn công thay vì phòng ngự.