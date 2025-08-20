Cunha là 'kẻ nổi loạn’ của riêng Manchester United

Old Trafford từ lâu luôn khao khát những cá tính lớn, những cầu thủ biết cách biến sân khấu bóng đá thành nơi phô diễn cả tài năng lẫn khí chất.

Cunha mang tới sự ngẫu hứng trong lối chơi Manchester United.

Manchester United từng có Cantona với cái ngạo nghễ ngẩng đầu, từng có Wayne Rooney với bản năng săn bàn cháy bỏng. Và giờ, Matheus Cunha - một gương mặt mới - dường như đang hé mở cho các cổ động viên một chương mới đầy hứa hẹn.

Khác biệt của Cunha

Khoảnh khắc Cunha xuất hiện trong trận thua Arsenal 0-1 thuộc vòng 1 Premier League mùa 2025/26 hôm 17/8, người ta đã thấy sự khác biệt. Không nhiều cơ hội được tạo ra, không bàn thắng để đời, nhưng điều anh mang lại là cảm giác: “Đây là một cầu thủ đáng để chờ đợi”. Bởi bóng đá, suy cho cùng, không chỉ là những con số lạnh lùng mà còn là thứ cảm xúc lan tỏa từ một cá tính đặc biệt.

Cunha là mẫu cầu thủ mà khán đài Old Trafford tôn thờ. Anh chơi như một kẻ nổi loạn, bất cần nhưng không vô nghĩa - một cầu thủ ngổ ngáo, liều lĩnh, thậm chí hơi “nổi loạn” trên sân.

Mỗi pha chạm bóng của cựu sao Wolves đều mang theo thông điệp: tôi không sợ, tôi dám thách thức. Khi Cunha rê bóng qua Declan Rice, khi anh xoay sở khéo léo để loại Kai Havertz, dám tung cú sút sớm trước sự áp sát của Saliba - đó là những khoảnh khắc gợi nhớ về một thời Manchester United từng có những kẻ mang cả khí chất ra sân, chứ không chỉ lối chơi.

Cunha chơi ổn ở vòng 1 Premier League mùa 2025/26, dù MU thua Arsenal 0-1.

Rõ ràng, Ruben Amorim nhìn thấy ở Cunha vai trò đặc biệt: một số 10 lệch trái, nơi anh có thể tung hoành, cầm bóng và lao thẳng về phía khung thành. Manchester United đã quá lâu thiếu đi một cầu thủ dám “gánh lấy ánh đèn sân khấu”.

Marcus Rashford từng được kỳ vọng, nhưng những năm gần đây, sự hời hợt và phong độ thất thường khiến anh đánh mất niềm tin từ Stretford End. Cunha xuất hiện đúng lúc để lấp khoảng trống ấy.

Nhưng để trở thành “người hùng văn hoá” - chỉ kỹ năng thôi chưa đủ. Cần cá tính. Và đó chính là điểm Cunha khiến nhiều người nhớ đến Cantona hay Rooney.

Anh không ngại tranh cãi, không sợ va chạm, và đôi khi sẵn sàng bước qua lằn ranh của sự bốc đồng. 18 thẻ vàng trong 72 trận cho Wolves, một lần húc đầu Kerkez dẫn đến thẻ đỏ, một pha va chạm với nhân viên an ninh khiến kính vỡ… tất cả tạo nên hình ảnh một cầu thủ có thể “nổi loạn” bất cứ lúc nào.

Với nhiều HLV, đó là rắc rối. Với CĐV Manchester United, đôi khi đó lại là gia vị. Họ yêu những con người không hoàn hảo nhưng sống thật.

Cantona từng có cú kung-fu đi vào lịch sử, Rooney từng không ít lần nóng nảy, nhưng chính những khía cạnh góc cạnh ấy làm họ trở thành biểu tượng. Vấn đề là, Amorim phải biết cách kiểm soát ngọn lửa trong Cunha - để nó bùng cháy trên sân thay vì ngoài sân.

Thách thức cho Cunha

Ở tuổi 26, Cunha không còn nhiều thời gian để “phiêu bạt” như trước. Anh đi qua Sion, Leipzig, Hertha, Atletico Madrid và Wolves, nhưng chưa nơi nào trở thành mảnh đất bản thân thực sự thuộc về. Old Trafford có thể là nơi Cunha định hình sự nghiệp, và cũng là nơi anh có cơ hội khẳng định: mình không chỉ là một kẻ nổi loạn, mà là một ngôi sao mang lại giá trị.

Cunha đang là số 10 mới của Manchester United.

Dĩ nhiên, vẫn còn những hoài nghi. Cựu HLV Bayern Munich, Julian Nagelsmann từng chê anh dứt điểm kém, cựu HLV Hertha Berlin, Pal Dardai nghi ngờ tinh thần làm việc, thuyền trưởng Wolves, Vitor Pereira phàn nàn ngôn ngữ cơ thể.

Sự nghiệp quốc tế của Cunha cũng chỉ dừng ở con số khiêm tốn với tuyển Brazil. Nhưng có một sự thật: nhiều cầu thủ từng bị gạt bỏ lại tìm thấy bản ngã ở Manchester United - nơi khán giả khát khao một điều gì đó khác biệt.

Trong trận ra mắt, Jamie Vardy tặng Cunha chiếc áo kèm lời nhắn: “What a player” (tạm dịch: một cầu thủ chất lượng). Đó không chỉ là sự tôn trọng từ đồng nghiệp kỳ cựu, mà còn như lời dự báo. Bởi ở Manchester United, những cầu thủ dám cháy hết mình, dám “ngông” và dám tạo khác biệt, thường sẽ được nâng tầm.

Matheus Cunha chưa phải là Cantona, càng chưa thể chạm đến tầm Rooney. Nhưng anh làm điều quan trọng nhất: khiến Old Trafford nhớ đến cảm giác được tin, được yêu và được kỳ vọng vào một cá tính mới.

Trong bóng đá, tình yêu từ khán giả chính là liều thuốc mạnh nhất. Và Cunha, với tất cả sự bốc đồng và khát vọng, đang đứng trước cơ hội viết nên câu chuyện của riêng mình - câu chuyện về một “người hùng văn hoá” mới nơi “Nhà hát của những giấc mơ”.