Quyết định bất thường của Arsenal

  • Thứ tư, 20/8/2025 06:13 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Leandro Trossard đạt thỏa thuận ký hợp đồng mới với Arsenal, trong đó mức lương của anh được tăng lên đáng kể, nhưng thời hạn hợp đồng vẫn giữ nguyên đến mùa hè năm 2027.

Việc chỉ tăng lương mà không gia hạn hợp đồng của Trossard là một quyết định bất thường.

Quyết định này đang gây tranh cãi, khi một số ý kiến cho rằng việc chỉ tăng lương mà không gia hạn thêm thời hạn hợp đồng có thể khiến Arsenal gặp khó trong việc bán cầu thủ 30 tuổi ở thì tương lai.

Theo The Times, Arsenal quyết định tưởng thưởng Trossard bằng một hợp đồng có mức lương cao hơn con số 110.000 bảng/tuần anh đang nhận tại Emirates. Song, "Pháo thủ" sẽ không kéo dài thời gian hợp đồng so với thỏa thuận hiện tại, vốn hết hạn vào tháng 6/2027.

Điều này có nghĩa Trossard, hiện 30 tuổi, sẽ nhận được mức lương cao hơn trong hai năm còn lại của hợp đồng, nhưng Arsenal gần như không thể tối ưu hóa giá trị chuyển nhượng của cầu thủ nếu muốn bán người trong tương lai.

Chuyên gia kinh tế bóng đá Kieran Maguire đặt câu hỏi: “Có ai đó cần giải thích chuyện này cho tôi. Không gia hạn hợp đồng, chỉ tăng lương trong hai năm, vậy làm sao bán anh ta được?”.

Cần nhớ rằng Trossard thậm chí không được HLV Mikel Arteta sử dụng ở trận đấu mở màn mùa giải với Manchester United. Maguire cho rằng việc Arsenal nâng lương cho Trossard nhưng vẫn giữ nguyên thời hạn hợp đồng có nghĩa CLB xác định mất trắng cầu thủ theo dạng tự do vào hè 2027.

Đây là quyết định khó hiểu về mặt tài chính. Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025, Trossard đã nhận được sự quan tâm từ Fenerbahce, Brentford và Borussia Dortmund. Tuy nhiên, Arsenal định giá cao cầu thủ người Bỉ lên tới 30 triệu euro, khiến nhiều CLB chùn bước.

Ramos có thể rời Mexico

Sergio Ramos không hài lòng khi nhận chỉ trích nặng nề từ giới chuyên môn Mexico vì hàng thủ của Monterrey chơi kém thời gian qua.

Tường Linh

