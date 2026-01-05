Mức giá MU phải trả để có Baleba

Brighton đang thể hiện lập trường cứng rắn trong thương vụ liên quan đến tiền vệ Carlos Baleba.

Baleba nằm trong tầm ngắm của MU.

Theo Fichajes, Brighton định giá Baleba hơn 100 triệu bảng và kiên quyết bác bỏ mọi đồn đoán cho rằng họ sẵn sàng giảm giá nếu phải chia tay tiền vệ này.

Dù phong độ của Baleba có thời điểm chững lại trong giai đoạn đầu mùa giải, Brighton vẫn giữ quan điểm không hạ phí chuyển nhượng. Trước đó, nhiều CLB chỉ định giá tiền vệ này trong khoảng 70-80 triệu bảng.

Theo quan điểm của ban lãnh đạo Brighton, Baleba sở hữu những tố chất đặc biệt, có khả năng tạo ảnh hưởng tức thì cũng như tiềm năng phát triển dài hạn trong tương lai.

Về phía MU, đội chủ sân Old Trafford vẫn theo sát tình hình. Trong bối cảnh HLV Ruben Amorim muốn tái thiết tuyến giữa, Baleba được đánh giá là mẫu cầu thủ lý tưởng, hội tụ đầy đủ thể chất, khả năng kiểm soát không gian, đọc trận đấu và kinh nghiệm chinh chiến tại Premier League.

Nguồn tin thân cận cho biết MU gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm những phương án thay thế có chất lượng và tiềm năng tương đương, điều này vô tình giúp Brighton nắm thế thượng phong trên bàn đàm phán.

Chủ tịch Paul Barber của Brighton khẳng định CLB chưa nhận được bất kỳ lời đề nghị nào từ MU và không có ý định bán Baleba, không chỉ ở kỳ chuyển nhượng hiện tại mà cả trong tương lai. Nội bộ Brighton xem đây là chiến lược nhằm thử thách mức độ quyết tâm của đối tác. Nếu MU thực sự nghiêm túc, họ buộc phải đưa ra một đề nghị xứng đáng.

