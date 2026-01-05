Real gửi đề nghị 120 triệu euro làm rung chuyển Liverpool

Real Madrid được cho là gửi đề nghị trị giá 120 triệu euro nhằm chiêu mộ Ryan Gravenberch, một trong những tiền vệ hay nhất của Liverpool.

Real Madrid lên kế hoạch chiêu mộ Ryan Gravenberch.

Trong quá trình tái cấu trúc lực lượng cho giai đoạn mới, Real Madrid xác định tuyến giữa là khu vực cần bổ sung nhân sự chất lượng cao. Trước đó, những Enzo Fernandez (Chelsea), Vitinha (PSG) hay Adam Wharton (Crystal Palace) đều nằm trong danh sách theo dõi. Bên cạnh đó, tài năng trẻ Kees Smit (AZ Alkmaar) cũng lọt vào tầm ngắm của đội ngũ tuyển trạch Real Madrid.

Tuy nhiên, mục tiêu khiến Real thật sự muốn có là Ryan Gravenberch. Theo nguồn tin từ Fichajes, đội bóng Hoàng gia chính thức gửi đề nghị khổng lồ cho Liverpool, coi tiền vệ người Hà Lan là nhân tố hội tụ đầy đủ phẩm chất để trở thành trụ cột của kỷ nguyên mới. Ban lãnh đạo Real đánh giá cao thể hình, kỹ thuật, sự chín chắn trong thi đấu cũng như khả năng thích nghi linh hoạt của Gravenberch ở nhiều vai trò khác nhau nơi tuyến giữa.

Lời đề nghị 120 triệu euro được cho là tạo ra cú sốc tại Anfield. Liverpool vốn không có ý định bán Gravenberch khi còn hợp đồng đến năm 2028, nhưng mức giá quá lớn buộc họ phải cân nhắc lại các phương án. Đặc biệt, Alonso được xem là nhân tố then chốt khi tin rằng Gravenberch hoàn toàn phù hợp với triết lý và hệ thống mà ông muốn xây dựng tại Bernabeu.

Hiện tại, Gravenberch vẫn đóng vai trò quan trọng dưới thời Arne Slot, sau mùa giải thăng hoa góp công lớn vào chức vô địch Premier League. Anh tiếp tục duy trì phong độ ổn định với 27 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa này.