Wirtz tỏa sáng trong trận cầu điên rồ

Rạng sáng 5/1, Florian Wirtz ghi bàn nhưng Liverpool chỉ có 1 điểm sau trận hòa 2-2 trước Fulham ở vòng 20 Premier League.

Sau khởi đầu chật vật, Florian Wirtz dần tìm lại phong độ khi góp công vào 3 bà thắng trong 4 lần ra sân gần nhất. Dù vậy, khoảnh khắc tỏa sáng của ngôi sao người Đức vẫn không đủ để giúp "The Kop" giành 3 điểm.

Cody Gakpo giúp Liverpool vượt lên dẫn 2-1 ở phút 90+4 nhưng Fulham vẫn kịp giành lại một điểm bằng siêu phẩm của Harrison Reed ở phút 90+7.

Trận hòa khiến thầy trò Arne Slot lỡ cơ hội bứt tốc trong cuộc đua top 4, khi họ vẫn chỉ hơn MU và Chelsea lần lượt 3 và 4 điểm.

Wirtz dần chứng tỏ khả năng trong màu áo Liverpool.

Trên sân Craven Cottage, Liverpool gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ Fulham và không có nổi một cú sút trúng đích cho đến khi bước vào giờ nghỉ. Ở chiều ngược lại, đội chủ nhà chỉ cần một cơ hội rõ rệt để có bàn mở tỷ số ở phút 17, do công của Harry Wilson.

Đến phút 57, Liverpool có bàn gỡ hòa sau tình huống gây tranh cãi của Wirtz. Cầu thủ người Đức dường như đã nhô cao hơn hậu vệ cuối của Fulham nhưng đồ họa từ phòng VAR lại cho kết quả ngược lại, khiến người hâm mộ không đồng tình.

Phút 90+4, Gakpo khiến một CĐV chủ nhà câm lặng khi có mặt đúng lúc để dứt điểm cận thành, giúp đội khách vượt lên dẫn 2-1. Tưởng chừng 3 điểm đã nằm chắc trong tay, Liverpool lại không thể bảo toàn lợi thế trước cú "nã đại bác" đưa bóng hướng thẳng vào góc chữ A của Reed, khi đồng hồ chỉ sang phút bù giờ thứ 7.

Liverpool đứt mạch thắng, trong khi Fulham duy trì phong độ tốt để có vị trí an toàn ở giữa bảng xếp hạng.

