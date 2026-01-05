Vì sao bàn thắng của Wirtz được công nhận dù việt vị?

Đêm 4/1, bàn thắng của Florian Wirtz trong trận Liverpool hòa Fulham 2-2 thổi bùng làn sóng tranh cãi dữ dội tại Craven Cottage.

Vạch kẻ trên sân cho cảm giác Wirtz đứng dưới hậu vệ cuối cùng, nhưng SAOT vẫn xác định cầu thủ Liverpool không việt vị.

Liverpool bước vào trận đấu trong hoàn cảnh thiếu vắng chân sút chủ lực Hugo Ekitike vì chấn thương cơ. Khó khăn của thầy trò Arne Slot càng chồng chất khi Harry Wilson mở tỷ số cho Fulham, trong một hiệp đấu mà đội khách gần như bất lực trước khung thành Bernd Leno.

Thế nhưng, bước ngoặt đến với Liverpool nhờ bàn gỡ hòa 1-1 của Wirtz ở phút 57. Các góc quay truyền hình cho thấy tiền vệ người Đức dường như rơi vào thế việt vị khi nhận bóng.

"Tôi chắc chắn mình việt vị nên thậm chí không ăn mừng", Wirtz thừa nhận sau trận. HLV Marco Silva của Fulham cũng có chung cảm giác: "Hầu hết mọi người trên sân đều nghĩ đó là việt vị, nhưng chúng tôi phải tin rằng công nghệ đã đưa ra quyết định đúng".

Vậy tại sao bàn thắng vẫn được công nhận? Theo BBC, câu trả lời nằm ở cách Premier League áp dụng công nghệ việt vị bán tự động (SAOT). Khác với một số giải đấu châu Âu xác định việt vị đến từng milimet, Ngoại hạng Anh vẫn duy trì "ngưỡng dung sai" khoảng 5 cm, tức ưu tiên lợi thế cho cầu thủ tấn công trong những tình huống sát nút. Điều này xuất phát từ lo ngại về sai số kỹ thuật, đặc biệt là khoảnh khắc xác định bóng rời chân người chuyền.

Thực tế, Wirtz có việt vị, nhưng chỉ vừa đủ. Khi áp dụng "ngưỡng dung sai", anh được hưởng lợi thế và bàn thắng được công nhận. Đây cũng là lý do Premier League tin rằng SAOT chưa thể coi là tuyệt đối chính xác.

Trận đấu khép lại với cú sút xa không tưởng của Harrison Reed ở phút 90+7, khiến Liverpool tiếp tục đánh rơi điểm. Chuỗi bất bại được nối dài, nhưng những tranh cãi quanh bàn thắng của Wirtz một lần nữa phơi bày sự mong manh và rủi ro của công nghệ trong những khoảnh khắc quyết định.