Liverpool đón tân binh cao 1,98 m

  Thứ bảy, 3/1/2026 09:08 (GMT+7)
Liverpool tiếp tục thể hiện chiến lược đầu tư dài hạn khi âm thầm hoàn tất bản hợp đồng hứa hẹn mang tên Ifeanyi Ndukwe đến từ Austria Vienna.

Ifeanyi Ndukwe cao tới gần 2 m.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here we go" quen thuộc để xác nhận thương vụ hoàn tất. Dù chưa thể cập bến Anfield ngay lập tức, thương vụ vẫn được xem là bước đi quan trọng trong kế hoạch xây dựng hàng phòng ngự tương lai. "The Kop" tiêu tốn khoảng 3-5 triệu euro cho Ndukwe.

Theo các điều khoản thống nhất, Ndukwe sẽ gia nhập Liverpool vào hè 2026, thời điểm đủ điều kiện ký hợp đồng chuyên nghiệp. Trung vệ người Áo sẽ tròn 18 tuổi vào tháng 3/2026 và dự kiến bắt đầu tập luyện cùng đội bóng mới từ tháng 7, khi mùa giải 2026/27 khởi tranh.

Ndukwe được đánh giá cao nhờ thể hình vượt trội và tiềm năng phát triển lớn. Với chiều cao 1,98 m, anh được xem là mẫu trung vệ hiện đại, mạnh trong không chiến và giàu tố chất thủ lĩnh. Tài năng của Ndukwe từng gây tiếng vang khi cùng U17 Áo tiến vào chung kết U17 World Cup tại Qatar và chỉ chịu thua Bồ Đào Nha với tỷ số tối thiểu 0-1.

Ở cấp độ CLB, Ndukwe có bước tiến nhanh chóng trong hệ thống đào tạo của Austria Vienna. Anh đeo băng đội trưởng U16, sau đó được đôn lên đội dự bị và ký hợp đồng chuyên nghiệp kéo dài 3 năm vào tháng 6 năm ngoái.

Dù chưa có màn ra mắt tại Austrian Bundesliga, trung vệ trẻ này vẫn được giới chuyên môn đánh giá là viên ngọc thô đầy triển vọng. Theo lộ trình phát triển, Liverpool coi Ndukwe là sự thay thế tự nhiên cho Virgil van Dijk.

