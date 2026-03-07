Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mỗi lần làm cha, Suarez lại ghi bàn

  • Thứ bảy, 7/3/2026 14:00 (GMT+7)
Ba lần đón con chào đời trong sự nghiệp, Luis Suarez đều ghi bàn ngay sau đó cho CLB mà anh đang khoác áo.

Trong sự nghiệp của Luis Suarez, các cột mốc gia đình dường như luôn đi kèm với những khoảnh khắc đáng nhớ trên sân cỏ. Mỗi lần tiền đạo người Uruguay đón con chào đời, anh lại ghi bàn trong những trận đấu ngay sau đó cho CLB của mình.

Câu chuyện bắt đầu vào năm 2010. Khi ấy, Suarez thi đấu cho Ajax Amsterdam. Con gái đầu lòng của anh chào đời, và chỉ ít lâu sau, tiền đạo người Uruguay ghi một bàn trong trận đấu tiếp theo. Đó là một trong những dấu ấn thú vị trong giai đoạn anh tỏa sáng tại Hà Lan.

Ba năm sau, sự trùng hợp ấy lặp lại. Năm 2013, khi người con thứ hai Benjamin ra đời, Suarez đang khoác áo Liverpool. Không lâu sau sự kiện quan trọng trong đời sống cá nhân, anh ghi hai bàn thắng trong một trận đấu cho đội bóng vùng Merseyside.

Khoảnh khắc thứ ba diễn ra vào năm 2018. Khi đó Suarez đang là trụ cột trên hàng công của Barcelona. Sau khi gia đình anh chào đón thêm thành viên mới, tiền đạo người Uruguay tiếp tục để lại dấu ấn trên sân cỏ. Chỉ vài tuần sau khi con thứ ba ra đời, Suarez lập một hat-trick cho đội bóng xứ Catalonia.

Ba cột mốc gia đình quan trọng gắn liền với ba lần bùng nổ khác nhau: một bàn thắng, cú đúp và sau đó là hat-trick. Chuỗi sự kiện này trở thành chi tiết thú vị trong sự nghiệp của Suarez, một tiền đạo vốn nổi tiếng với bản năng săn bàn và tinh thần thi đấu mãnh liệt.

Với người hâm mộ, đây không chỉ là một sự trùng hợp. Nó còn phản ánh một khía cạnh rất đời thường của bóng đá: đôi khi những khoảnh khắc hạnh phúc trong cuộc sống cá nhân lại trở thành nguồn cảm hứng đặc biệt để các cầu thủ tỏa sáng trên sân cỏ.

