Suarez chưa giải nghệ

  • Thứ bảy, 13/12/2025 07:56 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Luis Suarez chấp nhận đề nghị gia hạn hợp đồng từ CLB Inter Miami, kéo dài thêm một năm đến hết tháng 12/2026.

Luis Suarez cởi mở trong việc gia hạn hợp đồng hiện tại với Inter Miami.

Quyết định này sẽ đảm bảo bộ đôi huyền thoại Lionel Messi – Luis Suárez tiếp tục sát cánh ít nhất một mùa nữa, sau khi họ cùng nhau chinh phục danh hiệu MLS Cup lịch sử mùa 2025.

Theo Ole, Suarez sẽ ký hợp đồng mới ngay trong tuần này, với mức lương cơ bản chỉ khoảng 1,2 triệu USD cho năm 2026, kèm theo các khoản thưởng hiệu suất. Đây là bước ngoặt sau những tuần đàm phán căng thẳng.

Trước đó, Suarez cởi mở trong việc gia hạn hợp đồng hiện tại với Inter Miami, nhấn mạnh việc muốn sát cánh cùng bạn thân Lionel Messi trong giai đoạn cuối sự nghiệp.

Tiền đạo người Uruguay sắp kết thúc hợp đồng hiện tại với Inter Miami, vốn đáo hạn vào cuối tháng 12/2025. Suarez ban đầu dè dặt về tương lai của mình, nhưng sau khi Messi gia hạn hợp đồng với Inter Miami, anh cũng bày tỏ mong muốn được giải nghệ tại CLB này.

Sau khi ghi 20 bàn trong mùa giải MLS 2024, Suarez từng chịu nhiều chỉ trích vì không duy trì được phong độ ấn tượng trong năm 2025. Song, anh vẫn là cái tên quan trọng với đội bóng trong phòng thay đồ.


