Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Thái Lan xin lỗi Việt Nam sau sự cố tại môn bóng đá nam SEA Games 33

  • Thứ tư, 3/12/2025 20:41 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tối 3/12, Ủy ban Olympic Việt Nam nhận được thư xin lỗi từ Ủy ban Thể thao Thái Lan (SAT) và Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), đơn vị giữ vai trò tổ chức môn bóng đá, sau sự cố khiến quốc ca Việt Nam và Lào không thể vang lên trước trận đấu tại sân Rajamangala.

Trong văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, phía Thái Lan bày tỏ "lời xin lỗi sâu sắc nhất" về trục trặc kỹ thuật xảy ra ở thời điểm chuẩn bị cho trận đấu giữa U22 Lào và U22 Việt Nam chiều 3/12.

Sự cố âm thanh khiến nghi thức cử quốc ca, phần lễ quan trọng bắt buộc trong các sự kiện thể thao quốc tế, không thể diễn ra như kế hoạch. Đại diện SAT thừa nhận đây là lỗi thuộc về công tác tổ chức và gây ra "nỗi thất vọng không đáng có" cho các bên liên quan.

Thái Lan đồng thời cam kết sẽ rà soát toàn bộ quy trình kỹ thuật, khắc phục hoàn toàn sự cố để tránh lặp lại trong những trận đấu tiếp theo. Ban tổ chức nhấn mạnh trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo sự tôn trọng với quốc kỳ, quốc ca và nghi thức thi đấu của tất cả đoàn tham dự SEA Games 33.

Thai Lan, xin loi anh 1Thai Lan, xin loi anh 2Thai Lan, xin loi anh 3Thai Lan, xin loi anh 4

Cả U22 Việt Nam và U22 Lào phải hát Quốc ca không có nhạc. Ảnh: Minh Chiến.

Ở trận đấu mở màn bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala, U22 Việt Nam thắng U22 Lào với tỷ số 2-1 nhờ cú đúp của Nguyễn Đình Bắc.

Tất cả bàn thắng trận U22 Việt Nam 2-1 U22 Lào Chiều 3/12, U22 Việt Nam nhẹ nhàng vượt qua U22 Lào thuộc trận ra quân bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Phản ứng của báo Đông Nam Á khi U22 Việt Nam thắng trận

U22 Việt Nam có thắng lợi trước U22 Lào với tỷ số 2-1 trong trận mở màn SEA Games 2025 chiều 3/12.

3 giờ trước

HLV Kim Sang-sik nói về bàn thắng tranh cãi trước Lào

Chiều 3/12, U22 Việt Nam chỉ có thể đánh bại Lào với tỷ số sát nút 2-1 ở vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala.

4 giờ trước

Người hâm mộ thất vọng với U22 Việt Nam

Chiều 3/12, những gì U22 Việt Nam thể hiện trong chiến thắng 2-0 trước U22 Lào ở trận ra quân SEA Games 33 khiến người hâm mộ cảm thấy bất an hơn là phấn khởi.

4 giờ trước

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Minh Nghi

Thái Lan xin lỗi Thái Lan

    Đọc tiếp

    CAHN roi diem dang tiec tren dat Thai Lan hinh anh

    CAHN rơi điểm đáng tiếc trên đất Thái Lan

    1 giờ trước 21:20 3/12/2025

    0

    Tối 3/12, CAHN để rơi điểm tiếc nuối khi hòa 1-1 trong chuyến làm khách trên sân của Buriram United thuộc lượt trận thứ ba Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/26.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý