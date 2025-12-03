Thái Lan xin lỗi Việt Nam sau sự cố tại môn bóng đá nam SEA Games 33

Trong văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, phía Thái Lan bày tỏ "lời xin lỗi sâu sắc nhất" về trục trặc kỹ thuật xảy ra ở thời điểm chuẩn bị cho trận đấu giữa U22 Lào và U22 Việt Nam chiều 3/12.
Sự cố âm thanh khiến nghi thức cử quốc ca, phần lễ quan trọng bắt buộc trong các sự kiện thể thao quốc tế, không thể diễn ra như kế hoạch. Đại diện SAT thừa nhận đây là lỗi thuộc về công tác tổ chức và gây ra "nỗi thất vọng không đáng có" cho các bên liên quan.
Thái Lan đồng thời cam kết sẽ rà soát toàn bộ quy trình kỹ thuật, khắc phục hoàn toàn sự cố để tránh lặp lại trong những trận đấu tiếp theo. Ban tổ chức nhấn mạnh trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo sự tôn trọng với quốc kỳ, quốc ca và nghi thức thi đấu của tất cả đoàn tham dự SEA Games 33.
Cả U22 Việt Nam và U22 Lào phải hát Quốc ca không có nhạc. Ảnh: Minh Chiến.
Ở trận đấu mở màn bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala, U22 Việt Nam thắng U22 Lào với tỷ số 2-1 nhờ cú đúp của Nguyễn Đình Bắc.
