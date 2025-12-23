Cú knock-out của Anthony Joshua để lại hệ lụy nghiêm trọng, khi "ông trùm" tổ chức quyền Anh, Eddie Hearn cảnh báo Jake Paul có thể không bao giờ thượng đài trở lại.

Jake Paul đối mặt nguy cơ giải nghệ sau chấn thương hàm.

Jake Paul đứng trước tương lai đầy bất định sau trận thua knock-out trước Anthony Joshua. Theo tiết lộ của Eddie Hearn, YouTuber kiêm võ sĩ người Mỹ có thể sẽ không thể thi đấu boxing trở lại, do chấn thương hàm quá nặng.

Trong trận đấu tại Miami, Joshua tung ra một tổ hợp đòn quyết định ở hiệp 6, kết thúc bằng cú tay phải uy lực khiến Jake Paul gục xuống sàn. Sau trận, Paul xác nhận anh bị gãy hàm ở hai vị trí và phải phẫu thuật ngay lập tức.

Eddie Hearn bác bỏ mọi nghi ngờ về việc trận đấu được dàn xếp, đồng thời đưa ra đánh giá đáng lo ngại: nhiều võ sĩ từng gãy hàm và không thể quay lại sàn đấu. Theo ông, chấn thương này không đơn giản như việc nẹp hàm rồi tiếp tục thi đấu, bởi rủi ro lâu dài là rất lớn.

Dù Jake Paul tỏ ra lạc quan, tuyên bố sẽ trở lại và thậm chí thách đấu các tên tuổi lớn, giới chuyên môn lại có góc nhìn thận trọng hơn. Cựu võ sĩ Chris Algieri cho rằng đây là dạng chấn thương “mang tính thảm họa”, đòi hỏi thời gian hồi phục dài và có thể ảnh hưởng vĩnh viễn đến sự nghiệp.

Phía đội ngũ của Paul tin anh có thể hồi phục trong vòng 4-6 tuần, song thực tế cho thấy khả năng trở lại sàn đấu vẫn là dấu hỏi lớn. Với Jake Paul, trận thua trước Anthony Joshua không chỉ khép lại một màn so găng gây tranh cãi, mà còn có thể trở thành bước ngoặt sinh tử cho sự nghiệp boxing của anh.