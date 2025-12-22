Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Mặt Jake Paul biến dạng

  • Thứ hai, 22/12/2025 21:43 (GMT+7)
  • 23 phút trước

Hình ảnh Jake Paul nằm trên giường bệnh với gương mặt sưng vù nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, cho thấy mức độ tàn khốc sau màn thượng đài với Anthony Joshua hôm 20/12.

Gương mặt của Jake Paul sưng vù sau màn thượng đài.

Trước đó, tay đấm người Mỹ xác nhận bị gãy xương hàm ở hai vị trí khác nhau. Đến hôm nay, tình trạng chuyển biến nặng hơn. Jake Paul đăng tải bức ảnh cùng phim chụp X-quang, cho thấy cái giá phải trả sau khi đối đầu một trong những võ sĩ hạng nặng đáng sợ nhất thế giới.

Ở những hiệp đầu, Jake Paul vẫn để lại dấu ấn bằng khả năng di chuyển linh hoạt, né đòn khá tốt. Tuy nhiên, sự khác biệt về đẳng cấp và sức mạnh dần bộc lộ. Sang hiệp 5, Jake Paul hai lần bị đánh ngã. Đến hiệp 6, cú đấm như búa bổ của Antony Joshua khép lại trận đấu bằng một pha knock-out không thể tranh cãi.

Chia sẻ ngay trên võ đài trong tình trạng miệng đầy máu, Jake Paul thừa nhận: "Tôi nghĩ hàm mình gãy, chắc chắn là gãy. Nhưng đây là một trận ăn đòn thực sự trước một trong những võ sĩ xuất sắc nhất từng thượng đài. Tôi yêu boxing và sẽ trở lại, với mục tiêu giành một chiếc đai vô địch trong tương lai".

Đáng chú ý, Jake Paul nhận án cấm thi đấu boxing trong thời hạn tối thiểu 60 ngày. với Anthony Joshua là nghỉ bắt buộc 7 ngày. Đổi lại, cả hai tay đấm đều nhận được khoảng thù lao lên tới 100 triệu USD.

Dù vậy, khoảng cách gần 20 kg và chiều cao chênh lệch lớn giữa Jake Paul và Anthony Joshua biến cuộc so găng thành màn đối đầu phi lý bậc nhất làng boxing hiện đại. Dễ hiệu khi cựu vô địch hạng nặng dễ dàng thắng áp đảo YouTuber người Mỹ.

Joshua kết thúc vở diễn của Jake Paul

Anthony Joshua không cần phải xuất sắc để thắng Jake Paul. Anh chỉ cần là một võ sĩ hạng nặng đúng nghĩa, và thế là đủ để kéo quyền Anh trở lại đúng vị trí vốn có.

18:54 20/12/2025

Jake Paul gãy xương hàm, bị cấm thượng đài

Jake Paul nhận án cấm thi đấu boxing trong thời hạn tối thiểu 60 ngày, sau khi bị Anthony Joshua hạ knock-out trong trận so găng tâm điểm diễn ra tại Miami (Mỹ) trưa 20/12.

17:41 20/12/2025

Anthony Joshua hạ knock-out Jake Paul

Trưa 20/12, trận so găng được chờ đợi giữa Anthony Joshua và Jake Paul khép lại theo kịch bản không gây nhiều bất ngờ.

15:01 20/12/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hiểu Phong

Jake Paul Võ thuật Jake Paul

    Đọc tiếp

    Isak nguy co gay chan, Liverpool mat bon tien hinh anh

    Isak nguy cơ gãy chân, Liverpool mất bộn tiền

    38 phút trước 21:28 22/12/2025

    0

    Liverpool chịu tổn thất lớn khi tiền đạo Alexander Isak khả năng nghỉ thi đấu dài hạn sau chấn thương nghiêm trọng ở trận thắng Tottenham 2-1 hôm 21/12.

    Dani Alves vua da bong, vua lam chu CLB hinh anh

    Dani Alves vừa đá bóng, vừa làm chủ CLB

    48 phút trước 21:19 22/12/2025

    0

    Dani Alves chuẩn bị mở ra một chương mới bất ngờ trong sự nghiệp khi tiến gần tới việc mua lại CLB hạng 3 Bồ Đào Nha Sao Joao de Ver.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý