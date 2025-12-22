Mặt Jake Paul biến dạng

Hình ảnh Jake Paul nằm trên giường bệnh với gương mặt sưng vù nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, cho thấy mức độ tàn khốc sau màn thượng đài với Anthony Joshua hôm 20/12.

Gương mặt của Jake Paul sưng vù sau màn thượng đài.

Trước đó, tay đấm người Mỹ xác nhận bị gãy xương hàm ở hai vị trí khác nhau. Đến hôm nay, tình trạng chuyển biến nặng hơn. Jake Paul đăng tải bức ảnh cùng phim chụp X-quang, cho thấy cái giá phải trả sau khi đối đầu một trong những võ sĩ hạng nặng đáng sợ nhất thế giới.

Ở những hiệp đầu, Jake Paul vẫn để lại dấu ấn bằng khả năng di chuyển linh hoạt, né đòn khá tốt. Tuy nhiên, sự khác biệt về đẳng cấp và sức mạnh dần bộc lộ. Sang hiệp 5, Jake Paul hai lần bị đánh ngã. Đến hiệp 6, cú đấm như búa bổ của Antony Joshua khép lại trận đấu bằng một pha knock-out không thể tranh cãi.

Chia sẻ ngay trên võ đài trong tình trạng miệng đầy máu, Jake Paul thừa nhận: "Tôi nghĩ hàm mình gãy, chắc chắn là gãy. Nhưng đây là một trận ăn đòn thực sự trước một trong những võ sĩ xuất sắc nhất từng thượng đài. Tôi yêu boxing và sẽ trở lại, với mục tiêu giành một chiếc đai vô địch trong tương lai".

Đáng chú ý, Jake Paul nhận án cấm thi đấu boxing trong thời hạn tối thiểu 60 ngày. với Anthony Joshua là nghỉ bắt buộc 7 ngày. Đổi lại, cả hai tay đấm đều nhận được khoảng thù lao lên tới 100 triệu USD .

Dù vậy, khoảng cách gần 20 kg và chiều cao chênh lệch lớn giữa Jake Paul và Anthony Joshua biến cuộc so găng thành màn đối đầu phi lý bậc nhất làng boxing hiện đại. Dễ hiệu khi cựu vô địch hạng nặng dễ dàng thắng áp đảo YouTuber người Mỹ.