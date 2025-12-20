Anthony Joshua hạ knock-out Jake Paul

Trưa 20/12, trận so găng được chờ đợi giữa Anthony Joshua và Jake Paul khép lại theo kịch bản không gây nhiều bất ngờ.

Jake Paul liên tiếp "ăn trọn" cú đấm từ Anthony Joshua.

Cựu vương hạng nặng thế giới giành chiến thắng knock-out thuyết phục trước YouTuber người Mỹ. Sự chênh lệch về đẳng cấp, thể hình lẫn kinh nghiệm thượng đài được thể hiện rõ ràng ngay từ những phút đầu tiên.

Bước vào trận đấu, Joshua vượt trội hoàn toàn so với đối thủ ở mọi thông số gồm chiều cao, cân nặng, sức mạnh cũng như nền tảng boxing chuyên nghiệp. Trên lý thuyết, "AJ" đủ khả năng kết liễu trận đấu trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, tay đấm người Anh không chọn cách áp đảo dồn dập, mà chủ động kiểm soát nhịp độ, thi đấu chậm rãi và chắc chắn.

Joshua tung ra những cú đấm nặng, có độ sát thương lớn nhưng được tiết chế, vừa đủ để khẳng định quyền kiểm soát thế trận. Ngược lại, Jake Paul gần như chỉ biết di chuyển vòng quanh sàn đấu để tránh né, thỉnh thoảng tung ra vài pha đáp trả mang tính cầm chừng. Khi thể lực suy giảm, Paul buộc phải lao vào ôm đối thủ nhằm kéo chậm nhịp đấu.

Dù không thi đấu với cường độ cao nhất, những cú ra đòn của Joshua vẫn khiến Paul nhanh chóng xuống sức. Áp lực liên tục khiến võ sĩ người Mỹ phải nhận tới 3 lần knock-down (ngã xuống sàn đấu - PV). Đến hiệp 6, Jake không còn đủ khả năng tiếp tục thi đấu, buộc trọng tài phải can thiệp, khép lại trận đấu bằng chiến thắng knock-out cho Joshua.

Thắng lợi cho thấy sự khác biệt quá lớn giữa một cựu vô địch hạng nặng thế giới và một tay đấm xuất thân từ làng giải trí. Đây là chiến thắng nhẹ nhàng nhưng đủ khẳng định vị thế của Joshua. Còn với Paul, trận đấu cho thấy ranh giới giữa boxing biểu diễn và đỉnh cao quyền Anh chuyên nghiệp còn rất lớn.