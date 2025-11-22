Cả thế giới nín thở trước trận quyền Anh điên rồ nhất năm

Khoảng cách gần 20 kg và chiều cao chênh lệch lớn giữa Jake Paul và Anthony Joshua biến cuộc so găng vào ngày 19/12 thành màn đối đầu phi lý bậc nhất làng boxing hiện đại.

Anthony Joshua đồng ý thượng đài với Jack Paul

The Athletic mô tả sự chênh lệch giữa hai võ sĩ bằng một hình ảnh rất thực tế. Anthony Joshua, cao 1,98 mét, đứng sừng sững trước Jake Paul chỉ 1,85 mét, khiến YouTuber, nay là võ sĩ, phải ngước nhìn trong buổi face-off hôm 21/11. "Khó hình dung Paul có thể hạ knock-out một đối thủ có tầm vóc như vậy, nhưng đó vẫn là mục tiêu của anh ta", The Athletic viết.

Và đó chính là điểm khởi đầu cho trận quyền anh điên rồ nhất cuối năm 2025.

Ban đầu, Paul dự kiến tái xuất vào ngày 14/11 trong trận đấu với Gervonta "Tank" Davis tại Miami. Nhưng vụ kiện dân sự do bạn gái cũ của Davis đệ trình khiến trận đấu bị hủy, đẩy ban tổ chức vào tình thế cấp bách tìm người thay thế. Và họ "chốt kèo" không thể táo bạo hơn khi mời Anthony Joshua, người hai lần vô địch thống nhất các đai hạng nặng.

Ngày 21/11, trong buổi họp báo lúc 18h tại Kaseya Center (Floria, Mỹ), Joshua và Paul lần đầu đối mặt với tư cách đối thủ. Joshua lên tiếng xác nhận điều khoản gây tranh cãi nhất khi cơ thể anh không được vượt quá 111 kg, dù đây là trận hạng nặng - hạng đấu vốn không có giới hạn cân. Joshua thừa nhận: "Tôi nghĩ đó là quy định bắt buộc. 111 kg là mức tôi phải đạt, và tôi chỉ tập trung vào điều đó".

Điều khoản xuất phát từ sự chênh lệch trình độ và thể hình quá lớn giữa hai người. Joshua nặng hơn 113 kg ở nhiều trận gần đây, còn Paul – người mới có 13 trận chuyên nghiệp, cho biết anh sẽ chỉ nặng vào khoảng 97-102 kg khi thượng đài.

Trước đó, Paul phải ép cân xuống mức 88,4 kg để đấu Davis nhưng màn so găng bị hủy. Dù vậy, trận Joshua - Paul vẫn được xác nhận là trận chuyên nghiệp, dùng găng 10 oz (khoảng 283-284 gram), thi đấu 8 hiệp, mỗi hiệp 3 phút.

Anthony Joshua trông to lớn hơn nhiều so với Jack Paul.

Ngoài võ đài, câu chuyện còn điên rồ hơn. Do Joshua ký hợp đồng độc quyền với DAZN trị giá khoảng 76 triệu bảng/năm từ 2022, Netflix – đơn vị phát sóng trận đấu, buộc phải trả hơn 10 triệu bảng để được phép ghi hình tay đấm người Anh cho sự kiện lần này. Theo Daily Mail, Joshua và Paul sẽ chia đều khoản thù lao lên tới 140 triệu bảng – mức thu nhập thuộc nhóm cao nhất lịch sử quyền Anh.

Không ngạc nhiên khi giới truyền thông dự đoán trận đấu trở thành một trong những sự kiện thương mại lớn nhất từng được tổ chức. Kaseya Center dự kiến đón 20.000 khán giả, với giá vé dao động từ 230 bảng đến hơn 23.000 bảng. Gói VIP đặc biệt trị giá 765.000 bảng cũng sẽ được đem ra đấu giá.

Trong khi đó, sự lo lắng của người hâm mộ tăng lên từng ngày. Một video từ năm 2022 ghi cảnh Joshua và Paul chơi đùa cùng nhau ở Dubai bất ngờ lan truyền trở lại. Trong clip, Joshua cao gần 2 mét đứng lừng lững bên cạnh Paul, tạo nên hình ảnh khiến nhiều fan phải rùng mình: "Chênh lệch kích thước này điên thật", "Không có kết cục tốt đâu", "Tôi lo cho tính mạng Paul thật sự".

Đó cũng là lý do điều khoản 111 kg được đưa vào, nhằm giảm bớt sự chênh lệch. Nhưng ngay cả như vậy, Joshua vẫn là gã khổng lồ hạng nặng từng mang hơn 113 kg cơ bắp lên sàn, còn Paul chỉ quen thi đấu ở mức cân cruiserweight (hạng bán nặng 85-90 kg, không vượt quá 90,7 kg).

Trận quyền anh này điên rồ không chỉ vì hai nhân vật chính chưa từng nằm chung một trục chuyên môn, mà còn vì cách nó được ghép nối, những điều khoản chưa từng có, sự can thiệp của nhà đài, các hợp đồng triệu bảng và khoảng cách thể hình quá lớn.

Tất cả biến trận Joshua - Paul ngày 19/12 (giờ Mỹ) trở thành một hiện tượng nửa thể thao, nửa giải trí, và 100% là sự kiện không thể đoán trước.