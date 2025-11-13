VTV lên tiếng về việc mua bản quyền Premier League

Tổng Giám đốc VTVcab - ông Bùi Huy Năm, khẳng định đơn vị nỗ lực sở hữu bản quyền Ngoại hạng Anh giai đoạn 2026-2028, đồng thời tập trung vào các giải đấu tầm cỡ quốc tế như World Cup và Euro.

VTVCab nỗ lực đưa Premier League tới khán giả Việt Nam.

Ông Bùi Huy Năm chia sẻ với Tri Thức - Znews: "Hiện bản quyền Ngoại hạng Anh trong quá trình đàm phán. Các đơn vị liên quan đều đang tiếp cận, và phía VTVcab cũng đang trao đổi. Chúng tôi hy vọng người hâm mộ Việt Nam sẽ tiếp tục được thưởng thức các trận đấu đỉnh cao của Premier League. Vấn đề hiện tại chỉ là thương thảo về mặt thương mại".

Phát biểu của ông Bùi Huy Năm cho thấy cam kết của VTV trong việc đảm bảo quyền lợi người xem, đồng thời thể hiện sự thận trọng trong việc thương thảo để duy trì bản quyền giải đấu hấp dẫn bậc nhất thế giới.

Song song với việc chuẩn bị cho Ngoại hạng Anh, VTV9 và VTVcab công bố hợp tác khai thác bản quyền các giải châu Âu, gồm Serie A (Italy), Ligue 1 (Pháp), UEFA Europa League và UEFA Conference League, bắt đầu từ tháng 11/2025. VTV9 trở thành kênh truyền hình quốc gia duy nhất tại Việt Nam phát sóng miễn phí các giải đấu này, mang đến cơ hội tiếp cận bóng đá châu Âu rộng rãi cho khán giả cả nước.

Các trận đấu sẽ được phát sóng trực tiếp trên VTV9 cùng hệ thống kênh thể thao VTVcab và ứng dụng VTVprime, kèm theo các chương trình bình luận trước, giữa trận, minigame tương tác và các chuyên mục hậu trường, tạo ra trải nghiệm bóng đá trọn vẹn và gần gũi.

Sự kiện không chỉ mở rộng cơ hội tiếp cận bóng đá đỉnh cao cho khán giả, đặc biệt ở khu vực chưa sử dụng truyền hình trả tiền, mà còn khẳng định vị thế của VTV9 là kênh truyền hình quốc gia gắn kết đời sống tinh thần của người dân, tạo nền tảng phát triển các chương trình thể thao tương tác sáng tạo.