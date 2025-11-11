Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chia sẻ gây sốc của sao Premier League

  • Thứ ba, 11/11/2025 14:58 (GMT+7)
Alexander Iwobi gây xôn xao dư luận khi đăng tải hình ảnh phản ánh điều kiện khách sạn tồi tàn tại Morocco, nơi tuyển Nigeria đóng quân trước thềm trận play-off quan trọng tranh vé dự World Cup 2026 với Gabon.

Alexander Iwobi chia sẻ hình ảnh tồi tàn.

Trong bức hình do Iwobi chia sẻ, người hâm mộ có thể nhìn thấy tuyển Nigeria đang ở tại một tòa nhà cũ kỹ với các mảng tường bong tróc và phòng nghỉ không được bảo trì tốt, tạo nên sự tương phản rõ rệt với kỳ vọng dành cho một đội tuyển quốc gia.

Bài đăng này sau đó khơi mào cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội về cách Liên đoàn Bóng đá Nigeria (NFF) đảm bảo phúc lợi cho các cầu thủ, đặc biệt khi quốc gia này sở hữu ngân sách thể thao lên tới 1,2 tỷ USD vào năm 2024, theo báo cáo của PwC, đặt ra nghi vấn về tình trạng quản lý yếu kém hơn là thiếu hụt tài chính.

Cho dù sau đó Iwobi lên tiếng làm rõ rằng anh hài lòng với một số điều kiện ở khách sạn, hình ảnh tồi tàn tại nơi ở của tuyển Nigeria làm dấy lên không ít nỗi lo cho "Đại bàng xanh" trước loạt trận play-off sinh tử ở vòng loại World Cup 2026.

Hồi tháng 10, Liên đoàn Bóng đá Châu Phi (CAF) công bố thời gian và địa điểm diễn ra các cặp đấu bán kết vòng play-off châu lục cho vòng loại FIFA World Cup 2026, để giành vé tham dự vòng playoff liên lục địa.

Ở cặp bán kết 1, Nigeria sẽ đối đầu Gabon vào ngày 13/11. Với chiến thắng 4-0 trước Benin ở loạt trận cuối, "Đại bàng xanh" thoát hiểm trong phút chót để kết thúc vòng loại với vị trí á quân bảng C, và đảm bảo vị trí trong top bốn đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Gabon sẽ là thử thách lớn cho Nigeria nhờ hàng công sắc bén với Aubameyang trên tuyến đầu. Ở cặp bán kết 2, Cameroon sẽ đối đầu Cộng hòa Dân chủ Congo.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Alexander Iwobi Nigeria

    Đọc tiếp

