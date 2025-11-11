Liverpool phạm sai lầm khó tin với Luis Diaz

Khi Luis Diaz tiếp tục tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Bayern Munich, Liverpool là những người tiếc nuối nhất vì đã đối xử bất công với anh.

Luis Diaz đúng khi rời Liverpool.

Theo Ole, một trong những lý do Diaz giận dữ với ban lãnh đạo Liverpool và quyết tâm rời đi đó là bởi mức lương thấp khó tin của cầu thủ này. Hành trình của Diaz bắt đầu từ Porto, nơi anh chỉ nhận mức lương khiêm tốn khoảng 14.000 bảng/tuần (khoảng 16.500 euro).

Đó là con số hợp lý cho một tài năng trẻ từ Nam Mỹ, nhưng khi sang Liverpool vào tháng 1/2022, Diaz chỉ nhận mức lương 55.000 bảng/tuần, nằm ở nhóm thấp nhất Anfield ba mùa qua. Theo Capology và Spotrac, mức này thấp hơn hẳn so với các trụ cột như Mohamed Salah (350.000 bảng/tuần) hay Virgil van Dijk (220.000/tuần).

Cần nhớ rằng hồi tháng 9, "thần đồng" Rio Ngumoha nhận mức lương 29.000 bảng/tuần khi chính thức ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Liverpool, chỉ một tháng sau sinh nhật lần thứ 17.

Dù nhận lương thấp, Diaz đóng góp tới 41 bàn và 16 kiến tạo trong 148 trận, giúp "The Kop" vô địch Premier League 2024/25 dưới thời Arne Slot. Hè 2025 đánh dấu bước ngoặt với cầu thủ người Colombia. Với hợp đồng chỉ còn 2 năm (hết hạn 2027), Diaz và người đại diện bắt đầu tìm lối thoát.

Thật khó tin một cầu thủ như Diaz chỉ nhận 50.000 bảng/tuần tại Liverpool.

Liverpool từ chối đàm phán gia hạn và nâng lương, ưu tiên ngân sách cho những mục tiêu khác như Florian Wirtz. Bayern, dưới sự dẫn dắt của HLV mới Vincent Kompany, lao vào cuộc săn đón quyết liệt.

Đến tháng 7/2025, thương vụ trị giá 72 triệu bảng được Bayern hoàn tất. Diaz sau đó ký hợp đồng 4 năm đến 2029, nhận mức lương hơn 260.000 bảng/tuần tại Bayern, cao gấp gần 5 lần so với thời điểm anh còn chơi ở Liverpool.

Ở mùa này, Diaz tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Bayern. Sau 17 lần ra sân trên mọi đấu trường, chân sút người Colombia ghi 11 bàn và góp 5 kiến tạo. Diaz đang chứng minh số tiền “Hùm xám” bỏ ra trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua là hoàn toàn xứng đáng.

