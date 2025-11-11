Barcelona bất ngờ trước màn tái xuất của Messi

Hình ảnh Lionel Messi xuất hiện tại sân Camp Nou cuối tuần qua đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

Messi đến thăm Camp Nou.

Lần đầu tiên sau hơn 4 năm, kể từ khi rời CLB vào tháng 8/2021, Messi trở lại sân vận động từng là “ngôi nhà thứ hai” của anh.

Điều đặc biệt là Barcelona hoàn toàn không hay biết về chuyến thăm này cho tới sáng ngày 10/11. Messi lặng lẽ tới thăm Camp Nou và ngay khi được nhận ra, bảo vệ sân cho phép anh vào mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. CLB sau đó khẳng định M10 luôn được chào đón tại Camp Nou và đăng tải trên mạng xã hội để thể hiện sự trân trọng dành cho Messi.

Trên mạng xã hội, Messi đăng tải nhiều hình ảnh bên ngoài và bên trong sân, đặc biệt là khoảnh khắc đi bộ trên sân cỏ – nơi chứng kiến hàng nghìn bàn thắng, danh hiệu và cảm xúc thăng hoa của Messi cùng đồng đội.

Kèm theo những bức ảnh, Messi viết một thông điệp đầy cảm xúc: “Đêm qua, tôi trở lại một nơi mà tôi luôn nhớ và yêu thương. Một nơi tôi đã rất hạnh phúc, nơi các bạn đã khiến tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Tôi hy vọng một ngày nào đó có thể trở lại đây, không chỉ để nói lời chia tay với tư cách cầu thủ".

Chủ tịch Joan Laporta của Barcelona từng khẳng định muốn tổ chức một buổi lễ đặc biệt để vinh danh Messi trong tương lai.

Messi solo ghi bàn Sáng 9/11, Lionel Messi mở tỷ số giúp Inter Miami dẫn trước 1-0 trong trận play-off quyết định với Nashville.