Giáo viên dùng biểu cảm của Messi để đánh giá học sinh

Một cô giáo Argentina khiến cộng đồng mạng phát sốt với cách chấm bài độc đáo khi dùng biểu cảm của Lionel Messi để đánh giá bài kiểm tra của học sinh.

Gương mặt biểu cảm của Messi tương ứng với kết quả của từng bài kiểm tra.

Nhân vật chính là Camila Brambilla, giáo viên trẻ được yêu mến tại một trường trung học địa phương. Trong đoạn video được đăng tải lên TikTok với tiêu đề "Phần yêu thích nhất khi chấm bài của tôi", cô cho thấy những tờ bài kiểm tra được tô điểm bằng hàng loạt biểu cảm của Messi - từ nụ cười rạng rỡ sau chiến thắng, đến khuôn mặt cau mày, bất ngờ hay thất vọng, tùy theo kết quả của từng học sinh.

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận. Nhiều người không giấu được sự thích thú trước ý tưởng sáng tạo và hài hước của cô giáo. Một tài khoản bình luận: "Giờ thì tôi thật sự muốn học", người khác viết: "Nếu tất cả giáo viên đều như cô này, trường học chắc chắn sẽ vui hơn nhiều". Thậm chí, có fan còn đùa: "Messi không chỉ ghi bàn, mà còn chấm điểm nữa".

Camila cho biết đây không phải lần đầu cô sử dụng cách chấm bài bằng hình ảnh. Trước đó, cô từng thử nhiều phương pháp tương tự, từ sticker vui nhộn đến các meme văn hóa đại chúng, nhằm giúp việc đánh giá học sinh trở nên thân thiện, gần gũi và truyền cảm hứng hơn.

"Tôi chỉ muốn các em thấy rằng học không nhất thiết phải khô khan. Nếu Messi có thể mang niềm vui cho người hâm mộ, thì tại sao anh ấy không thể mang chút niềm vui đến lớp học của tôi?", cô chia sẻ.

Sự sáng tạo của Camila không chỉ khiến học sinh thích thú mà còn nhận được sự ủng hộ của phụ huynh và đồng nghiệp. Nhiều người khen cô tìm ra cách "chạm vào thế giới"của học sinh. Ở đó, bóng đá, mạng xã hội và thần tượng hòa làm một.