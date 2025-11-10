Bức ảnh tiết lộ quan hệ thầm kín giữa Messi và FIFA

Loạt tấm ảnh vừa được tài khoản Arielipillo đăng tải trên mạng xã hội khiến cộng đồng bóng đá toàn cầu xôn xao vì có thể ám chỉ mối quan hệ khó nói giữa FIFA và Lionel Messi.

Tấm ảnh gây bão trên X.

Bức ảnh cho thấy Lionel Messi, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, ông Jorge Messi (cha và người đại diện của Messi) cùng một số quan chức cấp cao của Qatar được cho là có mặt trong một cuộc họp kín trước thềm World Cup 2022. Bài đăng thu hút hơn 2 triệu lượt xem sau chưa đầy 24 giờ.

“Hợp đồng ngầm” giữa FIFA và Messi?

Dù Arielipillo không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào, thậm chí còn che mặt nhân vật trong trang phục Ả Rập được cho là đại diện nước chủ nhà Qatar, làn sóng suy diễn vẫn lan nhanh. Hàng loạt giả thuyết được người hâm mộ đặt ra. Nếu đây chỉ là một cuộc gặp gỡ thông thường, tại sao chưa từng có thông tin chính thức nào được công bố trong suốt thời gian trước và sau World Cup 2022?

Tuy nhiên, nếu đó là một cuộc họp “đặc biệt”, thì bức ảnh có thể củng cố cho những nghi ngờ từng nổi lên suốt giải đấu rằng Argentina và Messi được thiên vị trên hành trình chinh phục cúp vàng. Những quyết định gây tranh cãi của trọng tài, các quả phạt đền có phần ưu ái, hay cách FIFA xử lý những tình huống nóng… đều từng khiến giới chuyên môn đặt dấu hỏi.

Ảnh khá mờ do Arielipillo chụp lại trên màn hình máy tính.

Ngay cả Louis Van Gaal - HLV trưởng Hà Lan đối đầu Argentina ở tứ kết, cũng công khai nghi ngờ: “Khi nhìn cách Argentina được hưởng lợi và cách một số cầu thủ họ thoát án phạt, tôi nghĩ World Cup này được định sẵn kết cục”. Câu nói ấy từng bị xem là cay cú, nhưng khi bức ảnh rò rỉ xuất hiện, nó lại được cư dân mạng chia sẻ lại hàng loạt như một “bằng chứng hậu nghiệm”.

Giới phân tích cho rằng chuỗi mối quan hệ giữa Messi - Qatar - FIFA càng khiến bức ảnh thêm phần nhạy cảm. Khi World Cup 2022 chuẩn bị khởi tranh, Messi đang khoác áo PSG – đội bóng thuộc quyền sở hữu của Quỹ đầu tư thể thao Qatar. Nhiều người đặt câu hỏi liệu việc Messi gia nhập PSG – dù Ligue 1 không phải giải đấu hấp dẫn nhất châu Âu – có liên quan đến một thỏa thuận ngầm nào đó giữa các bên?

Một luồng quan điểm khác cho rằng bức ảnh không chỉ nói về Messi, mà có thể hé lộ “hợp đồng ngầm” giữa FIFA và nước chủ nhà Qatar, được ký kết hoặc bàn bạc trước giải. Khi FIFA bất ngờ chọn Qatar làm nơi đăng cai World Cup – một quyết định từng gây tranh cãi dữ dội – đã có không ít nghi ngờ rằng các điều khoản hậu trường có thể tồn tại, đặc biệt trong bối cảnh Qatar muốn dùng bóng đá để khẳng định vị thế toàn cầu.

Xâu chuỗi sự kiện thì có thể đặt ra giả thuyết tổ chức "F" được nhiều ưu đãi nên "nhắm mắt" chọn nước "Q" tổ chức giải đấu. Nước "Q" hứa với cầu thủ "M' việc sẽ hậu thuẫn nhiều điều kiện để chọn khoác áo một CLB mà nước "Q" đang đầu tư. Hậu thuẫn đó có thể là dùng ảnh hưởng của mình để ép tổ chức "F" phải thiên vị đội của cầu thủ "M."

Ảnh thật hay sản phẩm của trí tuệ nhân tạo?

Một số người hoài nghi rằng bức ảnh là sản phẩm của AI – trong thời đại mà công nghệ tạo hình ảnh giả mạo ngày càng tinh vi. Tuy nhiên, Arielipillo lại khẳng định ngược lại: đây là “ảnh thật, do một người ở Qatar gửi”, và anh chỉ “đăng để công chúng tự đánh giá”. Câu nói mơ hồ ấy lại càng khiến đám cháy hoài nghi bùng lên.

Bức ảnh cho thấy các bên đang bàn bạc điều gì đó.

Nếu đúng là ảnh thật, câu hỏi đặt ra là vì sao lại bị tung ra ngay lúc này – khi World Cup khép lại gần ba năm, và Messi cũng không còn là cầu thủ của PSG? Một số bình luận cho rằng đây có thể là “đòn phản công mềm” của một nhóm lợi ích tại Qatar, nhằm gây sức ép với FIFA hoặc thậm chí ảnh hưởng đến hồ sơ xin đăng cai World Cup 2034 của Saudi Arabia.

Sau khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh năm 2021, quan hệ giữa Qatar và Saudi Arabia được bình thường hóa, nhưng sự cạnh tranh ngầm giữa hai quốc gia vẫn âm ỉ. Nếu thực sự có nhóm người ở Qatar “rò rỉ” bức ảnh để phá thế Saudi, thì câu chuyện “thiên vị Messi” chỉ là màn khởi đầu của một cuộc đấu chính trị thể thao lớn hơn.

Tất nhiên, chưa có bằng chứng xác thực cho bất kỳ giả thuyết nào kể trên. FIFA vẫn giữ im lặng, còn Messi - như thường lệ - cũng không bình luận. Nhưng dù thật hay giả, bức ảnh rò rỉ này khơi lại toàn bộ hoài nghi từng vây quanh hành trình vô địch của Argentina tại Qatar 2022. Để làm sự thật sáng tỏ, có lẽ những người trong cuộc phải lên tiếng càng sớm, càng tốt.