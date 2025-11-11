Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Messi ủng hộ đối thủ của Laporta

  • Thứ ba, 11/11/2025 06:28 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Việc Lionel Messi bất ngờ trở lại thăm Barcelona và sân Camp Nou làm dấy lên nhiều đồn đoán về tầm ảnh hưởng của siêu sao người Argentina tại CLB cũ.

Messi không bao giờ tha thứ cho Laporta.

Tối 10/11, Messi đăng tải trên trang cá nhân bức ảnh bước trên sân Camp Nou: "Đêm qua, tôi trở lại nơi mình luôn nhớ bằng cả trái tim. Nơi tôi từng là người hạnh phúc nhất thế giới, nơi các bạn khiến tôi cảm nhận điều đó hàng nghìn lần".

Đây là lần đầu Messi xuất hiện tại Camp Nou kể từ khi sân được cải tạo. Theo Sport, chuyến viếng thăm của Messi không chỉ là khoảnh khắc hoài niệm, mà còn mang nhiều ý nghĩa sâu xa, điển hình là mối quan hệ với Joan Laporta.

Hôm 9/11, chủ tịch Laporta từng khẳng định muốn tổ chức một buổi lễ đặc biệt để vinh danh Messi: "Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta khánh thành sân mới bằng một lễ tri ân Messi, trước một Camp Nou đầy ắp khán giả. Tất nhiên, điều đó còn tùy vào mong muốn của cậu ấy, nhưng tôi rất muốn làm điều đó khi còn là chủ tịch".

Và Messi đã hồi đáp thông điệp đó của Laporta. Anh âm thầm trở lại Camp Nou, từ chối lời đề nghị mang tính xã giao trên mặt báo của Laporta. Một trong những mục tiêu của Messi khi trở lại Camp Nou là lật đổ Laporta – người đang tại vị chủ tịch và là ứng cử viên hàng đầu cho nhiệm kỳ thứ tư tại Barcelona.

Mundo Deportivo tiết lộ Messi sẽ ủng hộ Victor Font, đối thủ trực tiếp của Laporta trong cuộc bầu cử sắp tới. Doanh nhân Font từng thua trước Laporta ở cuộc đua lần trước, nhưng nếu Messi vào cuộc, lần này mọi thứ sẽ khác.

Lý do chính khiến Messi quyết định hành động xuất phát từ vết nứt sâu sắc trong mối quan hệ với Laporta. Messi vẫn tin rằng vị chủ tịch hiện tại đã "phản bội lòng tin" của anh vào mùa hè năm 2021.

Khi đó, Laporta từng công khai hứa hẹn gia hạn hợp đồng cho Messi – một thỏa thuận đã sẵn sàng ký kết – nhưng cuối cùng lại rút lui vào phút chót do vấn đề tài chính nghiêm trọng của câu lạc bộ.

James Rodriguez kiến tạo khó tin Hôm 9/11, James Rodriguez thực hiện pha kiến tạo đẹp mắt khi Club Leon thua 1-2 trước Puebla ở vòng cuối mùa giải thường niên Apertura 2025 của Liga MX.

Bóng đá Triều Tiên lập thêm kỳ tích ở World Cup

Đêm 10/11, U17 Triều Tiên thua Colombia 0-2 nhưng kết quả này là đủ để đại diện châu Á qua vòng bảng World Cup tại Qatar.

2 giờ trước

Tường Linh

Lionel Messi Lionel Messi Laporta

    Đọc tiếp

    Toi hau thu cho Rashford hinh anh

    Tối hậu thư cho Rashford

    1 giờ trước 06:46 11/11/2025

    0

    Marcus Rashford đang hồi sinh sự nghiệp ở Barcelona, nhưng để được ký hợp đồng dài hạn, tiền đạo người Anh phải vượt qua 3 thử thách mà HLV Hansi Flick đặt ra.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý