Bóng đá Triều Tiên lập thêm kỳ tích ở World Cup

Đêm 10/11, U17 Triều Tiên thua Colombia 0-2 nhưng kết quả này là đủ để đại diện châu Á qua vòng bảng World Cup tại Qatar.

U17 Triều Tiên vào vòng loại trực tiếp World Cup.

Sau 3 trận đã đấu, U17 Triều Tiên có 4 điểm (thắng El Salvador 5-0, hòa Đức 1-1) và chắn chắn có mặt trong top 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt tại World Cup 2025.

Đây là lần đầu tiên sau tròn một thập kỷ, U17 Triều Tiên mới lại góp mặt ở vòng loại trực tiếp một kỳ World Cup. Trước đó, họ từng làm điều tương tự tại giải đấu diễn ra vào năm 2015 tại Chile, 2007 tại Hàn Quốc và 2005 tại Peru. Thành tích tốt nhất của U17 Triều Tiên ở đấu trường cấp thế giới là tứ kết năm 2005 (thua Brazil 1-3).

Chỉ trong vòng 2 ngày, bóng đá Triều Tiên liên tục báo tin vui. Trước đó, tuyển U17 nữ của quốc gia này dễ dàng vượt qua Hà Lan với tỷ số 3-0 để bảo vệ thành công ngôi vô địch giải U17 World Cup diễn ra tại Morocco.

U17 nữ Triều Tiên giành chức vô địch thế giới thứ hai liên tiếp và là danh hiệu thứ tư trong lịch sử. Đây là một kỷ lục của bóng đá nữ thế giới. Tây Ban Nha đứng thứ hai với hai chức vô địch giải nữ U17 thế giới (2018, 2022).

U17 Triều Tiên cũng có một thống kê ấn tượng khác, đó là họ thắng 80% số trận chung kết giải nữ thế giới mà họ tham dự. Đội duy nhất từng đánh bại nữ U17 Triều Tiên ở chung kết là Pháp năm 2012 (1-1, 7-6 trên chấm phạt đền).

Xếp hạng các đội đứng thứ 3 có thành tích tốt tại U17 World Cup Qatar 2025.