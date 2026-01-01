Chelsea thay HLV trong hôm nay

Tương lai của HLV Enzo Maresca ở Chelsea trở nên mong manh khi truyền thông Anh đồng loạt đưa tin chiến lược gia người Italy có thể chia tay sân Stamford Bridge trong hôm nay.

HLV Maresca khả năng không còn dẫn dắt Chelsea.

Theo The Guardian, mối quan hệ giữa Maresca và Chelsea rơi vào tình trạng đổ vỡ hoàn toàn, và HLV này chuẩn bị ra đi. Nguồn tin cho biết Maresca muốn rời CLB, song còn để ngỏ khả năng có chấp nhận chia tay mà không nhận khoản đền bù nào hay không, trong bối cảnh hợp đồng còn hiệu lực đến năm 2029.

Thậm chí Sky Sports cũng khẳng định Maresca sẽ không cùng Chelsea đối đầu Man City trên sân Etihad thuộc vòng 20 Premier League cuối tuần này. "Khả năng Maresca có thể rời Chelsea trước thứ sáu", nguồn tin kết luận.

Căng thẳng càng leo thang khi Maresca không xuất hiện trong buổi họp báo sau trận hòa Bournemouth hôm 31/12 với lý do sức khỏe. Tuy nhiên, ông được cho là chủ động từ chối thực hiện nghĩa vụ truyền thông, do cân nhắc tương lai và tỏ ra không hài lòng với một số khía cạnh trong dự án của Chelsea.

Cùng thời điểm, Chelsea được cho là đưa HLV Liam Rosenior của Strasbourg vào tầm ngắm như người kế nhiệm dài hạn. Rosenior vốn được đánh giá cao và nằm trong danh sách theo dõi của Chelsea từ lâu.

Maresca làm HLV trưởng Chelsea vào hè 2024 với hợp đồng 5 năm kèm điều khoản gia hạn thêm 1 mùa. Thời gian đầu, cựu trợ lý Pep Guardiola giúp "The Blues" vô địch Conference League và FIFA Club World Cup. Tuy nhiên, những tín hiệu tích cực ấy dần bị lu mờ bởi chuỗi kết quả đáng thất vọng thời gian qua.

Kể từ chiến thắng 3-0 trước Barcelona hồi tháng 11, Chelsea liên tục gây thất vọng. Tại Premier League, đội bóng thành London chỉ thắng 1 trong 7 vòng đấu gần nhất. Trận hòa 2-2 trước Bournemouth hồi giữa tuần được xem là giọt nước tràn ly.