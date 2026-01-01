Chelsea cân nhắc sa thải Maresca

Tương lai của Enzo Maresca tại Chelsea đang trở nên bất ổn khi CLB thành London mới chỉ có một chiến thắng sau 7 vòng Ngoại hạng Anh gần nhất.

Tương lai của Enzo Maresca tại Chelsea đang bất ổn.

Theo The Times, huấn luyện viên Maresca có thể rời Chelsea ngay đầu năm 2026, nếu kết quả không cải thiện trong thời gian tới. Ban lãnh đạo Chelsea không hài lòng với kết quả của đội bóng trong các trận đấu gần nhất.

Hôm 31/12, HLV Maresca không tham dự buổi họp báo sau khi Chelsea bị Bournemouth cầm hòa 2-2 trên sân nhà. Dù trận đấu kết thúc với kết quả chia điểm, sự chú ý của giới truyền thông và người hâm mộ sau đó lại đổ dồn về tình hình của huấn luyện viên trưởng Maresca.

Trợ lý huấn luyện viên Willy Caballero, người thay thế Maresca trong buổi họp báo, giải thích về tình trạng của ông thầy đồng hương: “Ông ấy (Maresca) không cảm thấy khỏe trong hai ngày qua. Hai ngày trước, ông ấy bị sốt”.

Song, theo các nguồn tin, Maresca không bị ốm sau trận đấu với Bournemouth. Ông chọn không tham dự buổi họp báo sau trận vì đang gặp áp lực từ ban lãnh đạo Chelsea.

"The Blues" đang sa sút nghiêm trọng khi mới chỉ có một chiến thắng sau 7 vòng và đánh mất tới 13 điểm từ những thế dẫn trước. Hiện tại, "The Blues" kém vị trí thứ 4 của Liverpool 2 điểm nhưng đã chơi nhiều hơn một trận. Áp lực cho HLV Maresca lúc này rất lớn.

