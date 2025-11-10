FIFA xem xét thay đổi lớn tại World Cup 2026

FIFA đang cân nhắc điều chỉnh quy tắc chia nhóm hạt giống tại World Cup 2026, một thay đổi có thể tác động trực tiếp đến tuyển Anh.

Tuyển Anh của Thomas Tuchel đã giành vé đến World Cup 2026.

Theo thông tin từ Calcio e Finanza (Italy) và Football Meets Data, cơ quan bóng đá thế giới muốn xếp các đội dự vòng chung kết dựa hoàn toàn vào thứ hạng FIFA, thay vì giữ nguyên quy định cũ với nhóm đá play-off.

Tại các kỳ World Cup trước, 32 đội được chia vào bốn nhóm hạt giống (bốn “pot”) theo thứ hạng FIFA, ngoại trừ những đội vượt qua vòng play-off, họ luôn bị xếp mặc định vào pot 4, tức nhóm yếu nhất. Nhưng nếu đề xuất mới được thông qua, các đội này sẽ được xếp hạt giống theo đúng vị trí trên bảng xếp hạng FIFA.

Thay đổi tưởng nhỏ, nhưng có thể tạo ảnh hưởng lớn đến cục diện bốc thăm. Với hệ thống hiện hành, Anh có nguy cơ rơi vào bảng đấu tử thần nếu gặp các ông lớn như Italy, đội có nguy cơ phải đá play-off. Nhưng theo phương án mới, Italy nhiều khả năng được xếp vào pot 1 nhờ thứ hạng cao, đồng nghĩa họ sẽ không thể nằm cùng bảng với Anh.

Đây là tin vui cho HLV Thomas Tuchel, người đang chuẩn bị cho kỳ World Cup đầu tiên cùng “Tam sư”. Tuyển Anh sớm giành vé đến Mỹ, Canada và Mexico sau tám trận toàn thắng ở vòng loại, là đội châu Âu đầu tiên vượt qua chiến dịch.

Tuchel khởi động kế hoạch từ rất sớm. Ông dự khán FIFA Club World Cup 2025 tại Mỹ mùa hè qua để tìm hiểu điều kiện thi đấu và quan sát phong độ của các học trò. HLV người Đức thừa nhận muốn đội bóng “thích nghi nhanh với môi trường tại Bắc Mỹ” trước khi bước vào giải đấu lớn nhất hành tinh.

World Cup 2026 sẽ có 48 đội, con số kỷ lục trong lịch sử. Việc FIFA muốn điều chỉnh quy tắc xếp hạt giống cho thấy họ đang hướng tới một cách phân nhóm công bằng hơn, dựa trên thực lực thay vì hình thức vượt qua vòng loại.

Nếu được thông qua, quy định mới sẽ thay đổi đáng kể cục diện bốc thăm. Những đội có thứ hạng cao như Anh, Pháp, Bồ Đào Nha hay Italy sẽ tránh được việc phải sớm chạm trán nhau ở vòng bảng. Còn với người hâm mộ, World Cup 2026 có thể sẽ bớt “những bảng tử thần”, nhưng lại hứa hẹn nhiều cuộc đối đầu nảy lửa ở các vòng sau.