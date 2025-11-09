U17 Triều Tiên lập kỷ lục vô địch thế giới

Rạng sáng 9/11, tuyển nữ U17 Triều Tiên dễ dàng vượt qua Hà Lan với tỷ số 3-0 để bảo vệ thành công ngôi vô địch giải U17 World Cup diễn ra tại Morocco.

Đội nữ U17 Triều Tiên quá mạnh so với phần còn lại.

Triều Tiên một lần nữa trở thành nhà vô địch U17 World Cup bóng đá nữ, sau khi nhẹ nhàng đánh bại Hà Lan trong trận chung kết. Đội bóng châu Á sớm mở tỷ số ở ngay phút 14, khi hàng thủ Hà Lan lúng túng trước một quả tạt vào vòng cấm, giúp Kim Won-sim lao vào đánh đầu ghi bàn.

Áp lực pressing cao của đội bóng châu Á khiến Hà Lan ngạt thở, và bàn thứ hai cho Triều Tiên nhanh chóng đến ở phút 18, sau một pha mất bóng của đại diện châu Âu.

Đến phút 42, hàng thủ Hà Lan tiếp tục mắc sai lầm trước sức ép pressing của Triều Tiên, giúp đại diện châu Á có bàn thứ ba trước giờ nghỉ.

Đội nữ U17 Triều Tiên đã 4 lần vô địch thế giới.

Sang hiệp hai, Triều Tiên tiếp tục kiểm soát thế trận và thoải mái bảo toàn chiến thắng để hoàn tất hành trình hoàn hảo của mình tại giải đấu. Đội bóng trẻ châu Á toàn thắng cả 7 trận ở U17 World Cup 2025, vượt qua nhiều đối thủ mạnh như Brazil, Nhật Bản hay chủ nhà Morocco để lên ngôi.

U17 Triều Tiên giành chức vô địch thế giới thứ hai liên tiếp và là danh hiệu thứ tư trong lịch sử. Đây là một kỷ lục của bóng đá nữ thế giới. Tây Ban Nha đứng thứ hai với hai chức vô địch giải nữ U17 thế giới (2018, 2022).

U17 Triều Tiên cũng có một thống kê ấn tượng khác, đó là họ thắng 80% số trận chung kết giải nữ thế giới mà họ tham dự. Đội duy nhất từng đánh bại nữ U17 Triều Tiên ở chung kết là Pháp năm 2012 (1-1, 7-6 trên chấm phạt đền).