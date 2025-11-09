Chiến thuật tinh quái của Sunderland làm khó Arsenal

Sunderland làm hạn chế các pha ném biên nguy hiểm của Arsenal, giúp giữ lại 1 điểm trên sân Ánh sáng ở vòng 11 Premier League rạng sáng 9/11.

Trên sân nhà, Sunderland cầm hòa Arsenal 2-2, dù đội khách được đánh giá cao hơn và đang dẫn đầu Premier League. Trận đấu chứng kiến nhiều khoảnh khắc kịch tính, trong đó đội chủ nhà đã sử dụng một chiến thuật đầy tính toán nhằm hạn chế những tình huống ném biên lợi hại của Arsenal.

Cụ thể, Sunderland đã di chuyển các bảng quảng cáo gần đường biên hơn bình thường trước trận đấu. Điều này khiến các cầu thủ Arsenal có ít không gian khi thực hiện các quả ném biên dài, làm giảm hiệu quả của những tình huống ném bóng thẳng vào vùng cấm.

Sunderland chuyển các biển quảng cáo lại gần đường biên.

Nhà báo Joseph McBride cho biết: “Các bảng quảng cáo tại sân Ánh sáng đã được đặt sát sân hơn trước trận đấu với Arsenal, khiến các quả ném biên dài trở nên khó thực hiện. Chiến thuật tương tự từng được Sunderland áp dụng khi gặp Coventry City trong play-off Championship mùa trước".

Thực tế, đây không phải lần đầu Sunderland áp dụng chiến thuật này. Ở vòng play-off Championship mùa trước, chiến thuật tinh quái đã giúp Sunderland chiến thắng Coventry và Sheffield United, qua đó giành vé trở lại Premier League.

Sau trận hòa với Arsenal, Sunderland vẫn xếp thứ 4 ở Premier League, bằng điểm Man City nhưng thua về hiệu số và đã đá nhiều hơn đối thủ 1 trận.

