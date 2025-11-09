Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Arsenal nhận trái đắng ở phút 90+4

  • Chủ nhật, 9/11/2025 05:10 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Rạng sáng 9/11, Arsenal bị tân binh Sunderland cầm hòa 2-2 ở vòng 11 Premier League.

Trận đấu khởi đầu với thế trận nghiêng hẳn về phía Arsenal. Ngay từ những phút đầu, cú đá phạt tầm xa của Declan Rice đã buộc thủ thành Robin Roefs phải trổ tài cản phá.

Tuy nhiên, đội chủ nhà mới là những người tạo nên bất ngờ. Phút 24, Daniel Ballard, cầu thủ xuất thân từ học viện Arsenal, vung chân dứt điểm quyết đoán từ cự ly gần, chấm dứt chuỗi 8 trận giữ sạch lưới liên tiếp của “Pháo thủ”.

Sunderland dau Arsenal anh 1Sunderland dau Arsenal anh 2Sunderland dau Arsenal anh 3Sunderland dau Arsenal anh 4

Sunderland thi đấu ấn tượng.

Trước khi hiệp một khép lại, William Saliba có cơ hội gỡ hòa nhưng cú dứt điểm trong thời gian bù giờ của anh đi chệch khung thành trong gang tấc.

Sang hiệp hai, Arsenal vùng lên mạnh mẽ. Những pha phối hợp tốc độ và chính xác giữa Martin Zubimendi, Bukayo Saka và Mikel Merino liên tục làm khổ hàng thủ Sunderland.

Sau vài cơ hội bị bỏ lỡ, Saka cuối cùng đã gỡ hòa bằng cú sút chân phải hiểm hóc sau đường chuyền tinh tế của Merino ở phút 54. Đội khách tiếp tục duy trì sức ép và đến phút 74, Leandro Trossard giúp đội khách dẫn ngược 2-1 với pha dứt điểm chính xác từ ngoài vùng cấm, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành.

Những tưởng Arsenal sẽ rời sân với 3 điểm trọn vẹn, nhưng Sunderland không buông xuôi. Khi trận đấu bước sang phút 90+4, Brian Brobbey, trong một pha bóng hỗn loạn, tung người dứt điểm đẹp mắt, hạ gục Raya, ấn định tỷ số 2-2 đầy cảm xúc.

Sunderland dau Arsenal anh 5Sunderland dau Arsenal anh 6Sunderland dau Arsenal anh 7Sunderland dau Arsenal anh 8

Arsenal nhận trái đắng sau chuỗi 8 trận sạch lưới.

Những phút cuối, Arsenal vẫn miệt mài tấn công, song nỗ lực của Calafiori và Merino đều bị thủ thành Roefs cùng Ballard xuất sắc cản phá.

Với kết quả này, Arsenal nối dài chuỗi bất bại lên 16 trận nhưng bỏ lỡ cơ hội tạo khoảng cách 9 điểm với nhóm bám đuổi. Trong khi đó, Sunderland leo lên vị trí thứ 3, tiếp tục khẳng định họ là “ngựa ô” đáng gờm của mùa giải với tinh thần chiến đấu tuyệt vời.

Duy Anh

Sunderland đấu Arsenal Arsenal Premier League Sunderland

