Lý do Casemiro bị rút ra khỏi sân

  • Thứ bảy, 8/11/2025 22:58 (GMT+7)
  • 41 phút trước

HLV Ruben Amorim xác nhận Casemiro buộc phải rời sân vì chấn thương trong trận MU hòa Tottenham 2-2 thuộc vòng 11 Premier League tối 8/11.

Casemiro gặp vấn đề nên Amorim buộc phải thay người.

Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Amorim cho biết Casemiro phải ra nghỉ giữa trận vì vấn đề thể lực, bên cạnh Harry Maguire và Benjamin Sesko, khiến đội hình MU chịu ảnh hưởng lớn. "Nhìn trận đấu, tôi nghĩ 3 điểm hoàn toàn có thể trong tầm tay", Amorim chia sẻ với TNT Sports. "Nhưng rồi Maguire phải ra, Casemiro phải rời sân, Sesko cũng vậy. Và Tottenham ghi hai bàn trong khoảng thời gian ngắn. Khi bạn không thắng được, ít nhất bạn không thua, và chúng tôi làm được điều đó".

Việc Casemiro rời sân buộc Amorim tung Manuel Ugarte vào thay, nhưng cầu thủ người Uruguay không thể khỏa lấp khoảng trống ở tuyến giữa. MU vì thế đối mặt với vấn đề nhân sự. Họ cần thêm một tiền vệ trung tâm đẳng cấp để giảm áp lực, đặc biệt trong những tình huống cầu thủ chủ chốt phải nghỉ hoặc bị thay giữa trận.

MU vẫn ra về với một điểm quý giá trên sân Tottenham, phản ánh tinh thần kiên cường của đội bóng. Tuy nhiên, trận hòa là lời cảnh báo rằng nếu không bổ sung nhân sự chất lượng, đặc biệt ở tuyến giữa, những tình huống tương tự có thể khiến MU mất điểm trong các trận đấu quan trọng tiếp theo.

Minh Nghi

