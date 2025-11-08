Amorim tiết lộ bí quyết giúp Sesko vượt khủng hoảng

HLV người Bồ Đào Nha, Ruben Amorim tin tiền đạo trẻ Benjamin Sesko sẽ vượt qua sóng gió bằng nỗ lực và bản lĩnh.

Sesko mới có 2 bàn cho Manchester United.

Amorim không tỏ ra lo lắng dù Sesko chưa đáp ứng kỳ vọng ở Manchester United. Sau 11 trận, chân sút người Slovenia mới ghi được 2 bàn thắng kể từ khi gia nhập đội bóng với giá 73,7 triệu bảng từ RB Leipzig. Áp lực dồn lên vai cầu thủ 22 tuổi, nhưng Amorim vẫn giữ sự bình thản.

Ông cho rằng đó là điều tự nhiên với một tân binh còn thiếu kinh nghiệm. Sesko đến nước Anh trong sự kỳ vọng lớn, bị gắn mác “ngôi sao tương lai”, nên phản ứng của truyền thông hay cựu danh thủ là điều khó tránh. HLV người Bồ Đào Nha nhận định cầu thủ trẻ cần học cách chấp nhận chỉ trích, vì đó là một phần của bóng đá đỉnh cao.

“Tôi hiểu bóng đá là vậy, và cậu ấy sẽ gặp khó khăn”, Amorim nói. “Khi mọi người nói bạn là ngôi sao lớn tiếp theo, bạn sẽ nghe thấy điều đó. Nhưng nếu không chơi tốt mỗi tuần, bạn sẽ bị phê phán, đôi khi họ đúng”.

Theo Amorim, Sesko là người cầu toàn và muốn kiểm soát mọi thứ, nhưng đó lại là thách thức lớn nhất. Cầu thủ này luôn đến sân tập từ 8 giờ sáng và chỉ rời đi lúc 4 giờ chiều, thể hiện sự tận tâm hiếm thấy. Dù vậy, sự nghiêm khắc với bản thân lại khiến anh dễ tổn thương trước lời chê bai.

“Khả năng hiểu rằng điều đó là bình thường thật khó với một cậu bé”, Amorim chia sẻ.

Sau trận hòa 2-2 với Nottingham Forest, cựu hậu vệ MU, Gary Neville cho rằng Sesko “còn cách xa đẳng cấp cần thiết”. Amorim không phủ nhận sự thật đó, nhưng nhấn mạnh cần biến khó khăn thành động lực. Ông coi những lời phê bình là phần tất yếu trong quá trình trưởng thành.

“Không ai thích nghe điều đó”, Amorim nói. “Nhưng điều đúng hôm nay, ba tuần nữa có thể khác”.

Amorim đang giúp Sesko vượt qua khủng hoảng.

Amorim khuyên học trò xem những chỉ trích như “ngày thứ Hai bình thường”, và khẳng định đội bóng sẽ bảo vệ Sesko vì anh “làm việc rất chăm chỉ và thật sự muốn thành công”. Với ông, nỗ lực và thái độ mới là yếu tố quyết định, không phải chỉ số bàn thắng.

Bên cạnh vấn đề của Sesko, Amorim cũng đề cập đến kế hoạch nhân sự mùa tới. Ông cho rằng Bruno Fernandes có thể phải chấp nhận việc xoay vòng nếu đội bóng trở lại cúp châu Âu.

Hiện Manchester United chỉ đá một trận mỗi tuần, nên chưa cần thay đổi. Nhưng nếu lịch thi đấu dày hơn, mọi cầu thủ, kể cả đội trưởng, đều phải thích nghi với việc nghỉ ngơi.

Về tương lai của Casemiro và Harry Maguire, hai cầu thủ hết hạn hợp đồng vào mùa hè tới, Amorim không đưa ra cam kết. Ông cho rằng đây chưa phải thời điểm bàn chuyện tương lai. Toàn đội cần tập trung cho phần còn lại của mùa giải, trước khi tính tiếp những quyết định lớn vào năm sau.