Sesko có gì hơn Hojlund?

Nhiều chuyên gia bóng đá Anh đưa ra nhận định gay gắt về tiền đạo Benjamin Sesko sau trận hòa 2-2 của MU trước Forest ở vòng 10 Ngoại hạng Anh cuối tuần qua.

Benjamin Sesko chưa đáp ứng kỳ vọng.

Cựu tiền đạo tuyển Anh, Alan Shearer cho rằng bản hợp đồng 80 triệu bảng từ RB Leipzig đang thất thế rõ rệt so với hai tân binh tấn công khác là Matheus Cunha và Bryan Mbeumo. "Trận đấu với Forest cho thấy Sesko chưa có gì hơn hẳn Hojlund", Shearer đánh giá. "Cậu ấy không ghi bàn, không kiến tạo. Điều tôi lo hơn cả là Sesko không thắng nổi pha tranh chấp tay đôi nào".

Trước Forest, Sesko mờ nhạt. Trung phong này gặp khó khi đối đầu hàng thủ chơi dựa vào thể chất của Forest. Anh không để lại dấu ấn đáng kể nào.

Phát biểu trên Sky Sports, cựu sao MU, Gary Neville cũng lo lắng: “Vẫn còn phải chờ xem. Sesko đang kém xa so với các bản hợp đồng hè khác ở hàng công như Cunha và Mbeumo. Cậu ấy trông lúng túng, có vài cơ hội tốt trước Nottingham Forest nhưng chạm bóng chưa đúng. Với 80 triệu bảng, có thể nói Sesko còn trẻ và đang hòa nhập, nhưng bạn vẫn muốn thấy nhiều hơn thế”.

Sesko ghi 2 bàn sau 10 trận cho Manchester United tại Premier League. Phong độ mờ nhạt của cựu sao RB Leipzig càng nổi bật khi anh chơi không tốt trước Forest. Huyền thoại bóng đá Anh, Gary Lineker nhấn mạnh kỳ vọng cao từ mức giá chuyển nhượng, và sự so sánh với Hojlund cho thấy Sesko đang gặp khó.

Lineker cũng đồng thời đặt câu hỏi về khả năng thích nghi nhanh của tiền đạo người Slovenia tại môi trường khắc nghiệt của Old Trafford: "Sesko cần toả sáng thật nhanh, nếu không cậu ấy sẽ đi vào vết xe đổ của Hojlund".