Lý do Sesko dự bị trước Liverpool

Sesko dự bị trước Liverpool. Ảnh: Reuters.
Trước trận, nhiều CĐV MU bức xúc khi Sesko – người đã ghi bàn trong hai trận gần nhất – bất ngờ không có tên trong đội hình xuất phát. Một số ý kiến còn cho rằng quyết định này có thể khiến Amorim phải trả giá trước Liverpool.
Thay vì tin dùng Sesko, Amorim trao cơ hội cho Matheus Cunha ở vị trí trung phong. Dù không ghi bàn, tiền đạo Brazil đã đóng góp quan trọng trong lối chơi, giúp “Quỷ đỏ” tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm và cuối cùng rời Anfield với 3 điểm trọn vẹn.
Sau trận đấu, Amorim chia sẻ về quyết định táo bạo của mình: “Trong những thời điểm khó khăn, bạn phải tin vào trực giác. Đôi khi đặc thù của trận đấu buộc chúng tôi phải thay đổi cách tiếp cận. Với Cunha ở trung lộ, chúng tôi tạo ra sự linh hoạt hơn, còn nếu dùng Sesko, những trung vệ cao to của Liverpool sẽ dễ dàng kiểm soát".
Sesko vào sân ở phút 61 thay Mason Mount, nhưng trong khoảng 29 phút trên sân, anh không ghi bàn hay kiến tạo. Tiền đạo người Slovenia chỉ tung ra một cú sút không trúng đích. Chung cuộc, MU có chiến thắng 2-1 trước Liverpool.
Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2016, “Quỷ đỏ” giành trọn 3 điểm tại Anfield, đồng thời cũng là chiến thắng thứ hai liên tiếp ở Premier League dưới thời Amorim.
