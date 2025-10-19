Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Beckham gây chấn động MU?

Bóng đá Anh rộ lên thông tin chấn động khi David Beckham có thể đóng vai trò gương mặt đại diện cho một tập đoàn đầu tư đến từ UAE với nỗ lực thâu tóm MU.

Beckham có thể đóng vai trò lớn trong kế hoạch mua lại MU của chủ UAE.

Theo Goal, nhóm nhà đầu tư chuẩn bị gửi đề nghị đến gia đình Glazer nhằm mua lại phần lớn cổ phần CLB. Nếu thương vụ thành công, Beckham không chỉ đóng vai trò đại sứ hình ảnh mà còn được trao cơ hội sở hữu một phần cổ phần của đội bóng - một bước ngoặt mang tính biểu tượng với người từng là linh hồn của thế hệ "Class of ’92".

Cựu tiền vệ 49 tuổi, hiện đồng sở hữu Inter Miami (MLS) và Salford City, từng công khai chỉ trích giới chủ Glazer vì cách điều hành thiếu tầm nhìn: "Là một người hâm mộ và cựu cầu thủ, tôi chỉ mong mọi chuyện sớm được giải quyết. MU cần những người lãnh đạo đam mê, có trách nhiệm và biết đầu tư đúng chỗ, từ sân tập, sân vận động cho tới lực lượng cầu thủ".

Thậm chí, Beckham từng thẳng thắn nói rằng "đến lúc nhà Glazer nên ra đi", vì một khi mất niềm tin từ CĐV, rất khó để lấy lại. Nguồn tin cho biết, trong trường hợp Beckham từ chối lời mời, hai huyền thoại khác Eric Cantona và Wayne Rooney cũng nằm trong danh sách được cân nhắc để đại diện cho thương vụ.

Giá trị thị trường hiện tại của MU vào khoảng 2 tỷ bảng, nhưng nhà Glazer được cho là chỉ bán nếu nhận được ít nhất 5 tỷ bảng. Đáng chú ý, nếu giới chủ Mỹ đồng ý bán toàn bộ cổ phần, Sir Jim Ratcliffe có thể buộc phải thoái vốn, mở đường cho một cuộc đổi chủ toàn diện.

Sự xuất hiện của Beckham tại Old Trafford - dù chỉ trên cương vị biểu tượng, sẽ là liều thuốc tinh thần mạnh mẽ cho các CĐV đang chán ngán những năm tháng u tối của đội bóng dưới triều đại Glazer.

